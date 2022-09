Sackboy – A Big Adventure: PC-Version so gut wie sicher – Bild auf Steam gesichtet

Bislang wurde von „Sackboy: A Big Adventure“ keine PC-Version angekündigt. Nachdem jetzt das Icon des 3D-Platformers in der Steam-Datenbank gesichtet wurde, besteht daran jedoch kein Zweifel mehr.

In dem Datenbankeintrag, den die Verantwortlichen zuletzt vor wenigen Stunden aktualisiert haben, wurde auch eine Sprachunterstützung hinzugefügt. Im Normalfall handelt es sich dabei um eine der letzten Maßnahmen vor dem Release. Die Ankündigung könnte also schon bald erfolgen.

Schon letztes Jahr im Oktober lieferte die Datenbank von Steam einen Hinweis. Dort war die Bezeichnung „Marmalade Content“ zu lesen, die im GeForce Now-Leak enthalten war. Hinter diesem Namen soll sich „Sackboy: A Big Adventure“ versteckt haben.

Raytracing, DLSS und mehr

Des Weiteren berichtete im Mai ein Reddit-Nutzer über die PC-Version des Sackboy-Abenteuers. In seinem Beitrag meinte er, es wird nach der „Uncharted“-Kollektion die nächste PC-Umsetzung sein. Zu den Features sollen Raytracing, Umgebungsverdeckung, DLSS und DualSense-Unterstützung gehören. Angeblich ist die Portierung bereits seit vergangenem Jahr fertig.

Auch zu „Returnal“ wurde vor geraumer Zeit ein Steam-Eintrag entdeckt. Mehrere Aktualisierungen fanden hier mit der Zeit statt. Und nachdem in einer Präsentation PC-Gameplay des Roguelite-Shooters zu sehen war, ist die PC-Fassung so gut wie bestätigt.

Im bisherigen Jahr sind mit „God of War“ und „Marvel’s Spider-Man“ zwei Sony-Spiele für den PC erschienen. Als Nächstes folgt die „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“, deren Release am 19. Oktober stattfindet. Noch keinen Termin erhalten haben die Standalone-Erweiterung „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ sowie „The Last of Us Part I“. Zudem haben wir die oben erwähnten Titel „Sackboy: A Big Adventure“ und „Returnal“, die noch gar nicht offiziell sind.

