Call of Duty Modern Warfare 2: Infinity Ward über das Spieler-Feedback zur Beta

Neben neuen Maps und Spielmodi sind am zweiten Beta-Wochenende von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ auch Verbesserungen enthalten. Das Entwicklerteam behebt verschiedene Absturzursachen, entfernt Gameplay-Exploits und nimmt sich einigen Map-Problemen an. Zudem kam es im Gunsmith zu ein paar Fehlern, die sich auf den Fortschritt bezogen haben. Somit ist ein reibungsloseres Spielerlebnis zu erwarten, als es am vergangenen Wochenende der Fall war.

Als Nächstes widmet sich Infinity Ward den Kritikpunkten der Beta-Spieler:

Rote Punkte auf der Minimap

Gegner werden nur angezeigt, wenn eine Drohne aktiv ist. Der Spieler soll nämlich nicht für das Abfeuern von Schüssen bestraft werden. Außerdem möchten die Entwickler, dass der Spieler den Ursprung selbst ausfindig macht, anstatt sich schnurstracks zum markierten Punkt zu begeben. Trotzdem wird weiterhin Feedback zu dieser Angelegenheit gesammelt.

Verfolgen des Ziels

Vielen Spielern fällt es schwer, während eines Feuergefechts ihr Ziel zu tracken. Infinity Ward sieht das ebenfalls als ein Problem an und plant Änderungen wie verringerten Mündungsrauch und weniger sichtbares Mündungsfeuer.

Benutzeroberfläche

Sowohl bei der Ausrüstung, den Perks und der Waffenkammer kommt es zu Schwierigkeiten. Mehrere Bugs wurden schon identifiziert, die bis zum Release am 28. Oktober entfernt werden.

Perks

Hier hat Infinity Ward gegensätzliche Rückmeldungen erhalten. Daher wird das Perk-System weiter getestet und zusätzlich die Verdienstrate deutlich erhöht, um diesbezüglich Reaktionen zu erhalten.

Lautstärke der Fußschritte

Weil die Steps bisher sehr laut waren, reduziert das Team die Lautstärke. Dadurch sollen Rusher für ihr Movement weniger bestraft werden. Die Fußschritte der Gegner und der eigenen Kameraden werden sich übrigens voneinander unterscheiden lassen.

Rutschen

Die Abschaffung des Slide-Cancelings betrachten die meisten positiv. Zur Veröffentlichung soll sich das Rutschen generell noch etwas flüssiger und schneller anfühlen.

Ein weiterer Kritikpunkt der Community war die kurze Time-To-Kill-Dauer, zu der Infinity Ward jedoch kein Wort verlor. Jedenfalls startet die Crossplay-Betaphase am morgigen Donnerstag um 19 Uhr nach deutscher Zeit.

