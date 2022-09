Final Fantasy VII Rebirth: Square Enix deutet Ankündigung in der nächsten Woche an

Mit „Final Fantasy VII Rebirth“ kündigte der japanische Publisher Square Enix im Juni dieses Jahres die laufenden Arbeiten am zweiten Kapitel des „Final Fantasy VII“-Remakes an.

Dieses befindet sich exklusiv für die PlayStation 5 in Entwicklung und hätte laut dem verantwortlichen Producer Yoshinori Kitase bereits das Ende von Clouds Abenteuer markieren können. Allerdings setzte sich Creative-Director Tetsuya Nomura mit seiner Vorstellung einer Trilogie durch.

Via Twitter wandte sich Square Enix nun an die wartende Community und deutete eine baldige Enthüllung oder Ankündigung zu „Final Fantasy VII Rebirth“ an. Wie es heißt, wird diese am kommenden Dienstag über die Bühne gehen. Worum es im Detail gehen wird, wurde allerdings nicht verraten.

Vorkenntnisse sind nicht vonnöten

Wie Creative-Director Tetsuya Nomura im Rahmen der offiziellen Ankündigung versprach, wurde „Final Fantasy VII Rebirth“ so entwickelt, dass das zweite Kapitel der Saga auch von Spielern und Spielerinnen genossen werden kann, die den ersten Teil des „Final Fantasy VII“-Remakes nicht gespielt haben. Versprochen wird eine spannende neue Reise mit Cloud und seinen Mitstreitern, die für eine frische Spielerfahrung sorgen wird.

„Tatsächlich könnten es neue Spieler sogar genießen, wenn sie ihre Final Fantasy VII-Reise mit Final Fantasy VII Rebirth beginnen. Cloud und seine Freunde begeben sich in diesem Spiel auf eine neue Reise und ich glaube, dass die Szenen, die sie nach dem Verlassen von Midgar erleben, den Spielern eine frische, neue Erfahrung geben werden“, hieß es hierzu.

Einen konkreten Releasetermin bekam „Final Fantasy VII Rebirth“ bisher nicht spendiert.

