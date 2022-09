God of War Ragnarök: Gold-Status erreicht und Installationsgröße auf der PS4 bekannt?

Mit „God of War: Ragnarök“ dürften Sony Interactive Entertainment und die Entwickler der Sony Santa Monica Studios ein ganz heißes Eisen für das diesjährige Weihnachtsgeschäft im Feuer haben.

Wie „PlayStation Game Size“ berichtet, wurde der Produkteintrag der PlayStation 4-Version in den Datenbanken des PlayStation Networks mit einem Update versehen. Dies könnte laut „PlayStation Game Size“ darauf hindeuten, dass „God of War: Ragnarök“ den Gold-Status erreicht hat und somit wie geplant Anfang November veröffentlicht wird. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht.

Darüber hinaus geht aus dem aktualisierten Datenbankeintrag hervor, dass wir es beim neuen Abenteuer von Kratos und Atreus offenbar mit einem echten Schwergewicht zu tun haben könnten. So wird die Installationsgröße auf der PlayStation 4 laut „PlayStation Game Size“ mit 90,6 Gigabyte angegeben. Ein mögliches Day-One-Update käme noch hinzu.

Sollten sich die Angaben bewahrheiten, dann können wir davon ausgehen, dass „God of War: Ragnarök“ auf der PlayStation 5 etwas kleiner ausfällt – der effektiven Komprimierungstechnik der aktuellen Sony-Konsole sei Dank. Allerdings weist „PlayStation Game Size“ darauf hin, dass wir die mögliche Installationsgröße von „God of War: Ragnarök“ erst einmal mit der nötigen Vorsicht zur Kenntnis nehmen sollten, da Sony Interactive Entertainment die Datenbanken des PlayStation Networks mittlerweile besser gegen Suchmaschinen wie „PlayStation Game Size“ schützt.

In „God of War: Ragnarök“ wird die Geschichte von Kratos und Atreus laut Entwicklerangaben zu einem packenden Finale geführt. Ihr durchreist unter anderem die Welten des Lebensbaumes Yggdrasil und seht euch mit dem drohenden Untergang der nordischen Götterwelt konfrontiert. Ebenfalls versprochen werden eine spannende Geschichte, ein erweitertes Kampfsystem sowie fordernde Bosskämpfe.

Weitere Meldungen zu God of War: Ragnarök:

„God of War: Ragnarök“ wird ab dem 9. November 2022 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich sein.

🚨 About God Of War Ragnarök Size :

🟩 Sony Patched My Download Size Finder Way on March 2022 , So I can’t Confirm Size

🟧 But Yesterday God Of War Ragnarök Download Page Updated

🟫 That’s Mean Yes, 90.6 GB (PS4) It’s Possible, Also Looks like God Of War Ragnarök 📀

— PlayStation Game Size (@PlaystationSize) September 20, 2022