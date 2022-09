PlayStation VR2: Indies haben laut Sony auf den nächsten VR-Boom gewartet

Sonys Shuhei Yoshida, PlayStation Head of Independent Developer Initiative, hob in einer Rede zu PlayStation VR2 vor allem die Indie-Entwickler hervor, die mit der Produktion von Inhalten Risiken auf sich nehmen.

Für den Erfolg des im kommenden Jahr erscheinenden Virtual Reality-Headsets PlayStation VR2 ist neben der Hardware auch der Nachschub an Spielen entscheidend. Mit „Horizon: Call of the Mountain“ und „Resident Evil Village“ wurden zwei größere Spiele angekündigt, die anfangs zu den Zugpferden gehören dürften. Doch auch Indie-Entwickler sind beteiligt.

Darauf verwies Shuhei Yoshida, PlayStation Head of Independent Developer Initiative, in einer Rede auf der GI Live 2022. Gleichzeitig betonte er, dass viele der unabhängigen Entwickler auf den nächsten VR-Boom gewartet hätten und mit der Entwicklung von VR-Spielen auch bewusst Risiken eingehen.

„Es gibt große Spiele wie Horizon: Call of the Mountain und Resident Evil Village und ja, sie sind erstaunlich. Aber meiner Meinung nach sind es die Indies, die wirklich das Risiko auf sich nehmen, weil sie Spiele für VR machen wollen“, so Yoshida.

Der VR-Markt ist klein, aber er wächst

Im weiteren Verlauf seiner Rede sprach Yoshida über den wachsenden VR-Markt und darüber, wie Unternehmen wie Meta dazu beitrugen, diesen Bereich voranzutreiben. Vor allem Meta Quest 2 konnte die Kritiker überzeugen und aufgrund der Marketingbemühungen eine große Kundenbasis ansprechen.

„Der VR-Markt ist klein, aber er wächst immer noch, weil Meta das Quest-Headset großartig beworben hat, sodass immer mehr Menschen VR zum ersten Mal ausprobieren. Aber im Vergleich zu Konsolenspielen ist es immer noch eine Teilmenge und ein wachsender Markt“, so Yoshida dazu.

Sony möchte PlayStation VR2 im ersten Quartal des kommenden Jahres mit mehr als 20 Spielen auf den Markt bringen. Während bei der Einführung der aktuellen Konsolengeneration eine Abwärtskompatibilität hergestellt wurde, sind Spiele des ersten PSVR-Headsets nicht ohne weitere Anpassungen mit PlayStation VR2 kompatibel.

Das neue Headset wurde laut Sony entwickelt, um ein echtes VR-Erlebnis der nächsten Generation zu erreichen. Zu den Features gehören Foveated Rendering inklusive Augenerkennung und neuartige Controller mit Fingererkennung. Auch an der Auflösung wurden deutliche Verbesserungen vorgenommen, während die eingebauten Kameras die Position im Raum erkennen und rechtzeitig vor einer Unfallgefahr warnen können.

