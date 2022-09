Activision Blizzard: Microsoft-CEO Nadella geht von einer Genehmigung der Übernahme aus

Nach wie vor beschäftigt die Anfang des Jahres angekündigte Übernahme des kalifornischen Publishers Activision Blizzard durch Microsoft die Schlagzeilen der internationalen Spielepresse.

Vor wenigen Tagen traf die Meldung ein, dass die britischen Wettbewerbshüter der Competition and Markets Authority (kurz: CMA) eine kartellrechtliche Untersuchung in die Wege leiten möchten, um die geplante Übernahme ausführlich zu prüfen. Eigenen Angaben zufolge geht es der CMA darum, herauszufinden, ob und in welcher Form die rund 69 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme den freien Wettbewerb gefährdet.

Insbesondere die zugkräftige „Call of Duty“-Reihe, die die Kaufentscheidung zahlreicher Kunden beeinflussen könnte, bereitet den Wettbewerbshütern Sorgen. Trotz der aktuellen Geschehnisse in Großbritannien geht man bei Microsoft fest davon aus, dass die Übernahme von Activision Blizzard schlussendlich genehmigt wird.

Untersuchungen laut Microsoft ein normales Vorgehen

Darauf wies Microsoft-CEO Satya Nadella im Gespräch mit Bloomberg hin. „Natürlich wird jede Akquisition dieser Größenordnung einer genauen Prüfung unterzogen. Aber wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass es funktionieren wird“, wurde Nadella zitiert. Auf den freien Wettbewerb angesprochen, ergänzte der CEO, dass Microsoft hinsichtlich des generierten Umsatzes gerade einmal der viert- oder fünftgrößte Mitbewerber auf dem Markt für Videospiele ist.

Sony Interactive Entertainment habe diesbezüglich weiterhin die Nase vorne. „Wenn es hier also um den Wettbewerb geht, lassen Sie uns Wettbewerb haben“, ergänzte Nadella. Bezüglich der „Call of Duty“-Reihe stellte Phil Spencer, das Oberhaupt von Microsofts Gaming-Sparte kürzlich noch einmal klar, dass die erfolgreiche Shooter-Serie auch in den kommenden Jahren „zeitgleich und in einer vollwertigen Form“ für die PlayStation-Konsolen veröffentlicht wird.

Eine Aussage, die mit Jim Ryan den CEO von Sony Interactive Entertainment auf den Plan rief. Dieser wiederum bezeichnete das Entgegenkommen von Microsoft als „auf vielen Ebenen unzureichend“ und begrüßte die angekündigte Untersuchung durch die britische CMA.

