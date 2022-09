Octopath Traveler 2: Arbeiten am Nachfolger so gut wie abgeschlossen

Anfang der vergangenen Woche kündigte Square Enix das Rollenspiel "Octopath Traveler 2" offiziell an. Wie das japanische Unternehmen bestätigte, sind die Arbeiten am Nachfolger bereits zu knapp 90 Prozent abgeschlossen.

Anfang der vergangenen Woche hatte Square Enix endlich ein Einsehen mit der wartenden Community und kündigte die laufenden Arbeiten an „Octopath Traveler 2“ offiziell an.

Der Nachfolger wird auf den Stärken des ersten Teils aufbauen und zudem verschiedene Verbesserungen am Kampfsystem mit sich bringen. Ergänzend zur Enthüllung des Rollenspiels vor ein paar Tagen bestätigte Square Enix in einem aktuellen Statement, dass die Arbeiten an „Octopath Traveler 2“ bereits zu 90 Prozent abgeschlossen sind. Dem geplanten Release Anfang 2023 dürfte somit nichts mehr im Wege stehen.

„Wir freuen uns, endlich allen mitteilen zu können, dass die Entwicklung von Octopath Traveler 2 zu 90 Prozent abgeschlossen ist“, sagte der Entwickler. „Wir befinden uns aktuell im Endspurt. Daher bitten wir Sie, noch ein wenig Geduld zu haben. Halten Sie Ausschau nach weiteren Informationen, die zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.“

Acht spielbare Charaktere mit individuellen Geschichten

Genau wie der erste Teil bietet euch „Octopath Traveler 2“ acht spielbare Charaktere, die mit individuellen Geschichten und Schicksalen versehen wurden. Auf ein Wiedersehen mit den Helden von „Octopath Traveler“ solltet ihr allerdings hoffen, da für den Nachfolger komplett neue Charaktere entworfen wurden. Zu den spielerischen Neuerungen gehören diverse Anpassungen am Kampfsystem sowie mehr Interaktionen zwischen den Charakteren.

„In Octopath Traveler 2 gibt es mehr Interaktionen zwischen den verschiedenen Mitgliedern der Gruppe. Im Laufe ihrer Reise werden sich zwischen den Protagonisten zusätzliche Geschichten entfalten, die die Charaktere und ihre Beziehungen vertiefen“, so Square Enix im Zuge der offiziellen Ankündigung des 2D-Rollenspiels.

„Octopath Traveler 2“ wird am 24. Februar 2023 unter anderem für die PlayStation-Plattformen erscheinen.

Quelle: Noisy Pixel

