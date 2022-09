Persona 5 Royal: PS4-Spielstände können nicht in die PS5-Version übertragen werden

Im Sommer dieses Jahres kündigte das japanische Entwicklerstudio Atlus das gefeierte Rollenspiel „Persona 5 Royal“ für weitere Plattformen an – darunter die PlayStation 5.

Neben diversen technischen Verbesserungen umfasst die neue Version von „Persona 5 Royal“ alle bisher veröffentlichten DLCs. Nachdem bereits bestätigt wurde, dass ein kostenloses Upgrade von der PlayStation 4-Version auf die PlayStation 5-Fassung nicht möglich ist, dürfte die folgende Meldung nur die wenigsten überraschen.

Wie Atlus einräumte, besteht auch die Möglichkeit, die eigenen Spielstände und Fortschritte von der PS4- in die PS5-Version zu übertragen, nicht. Wer „Persona 5 Royal“ für die PlayStation 5 erwirbt, wird das Abenteuer also von vorne beginnen müssen.

Während hinsichtlich der Geschichte alles beim Alten bleibt, bekommt „Persona 5 Royal“ auf der PlayStation 5 diverse technische Verbesserungen spendiert. Versprochen werden eine höhere Auflösung, reduzierte Ladezeiten und eine optimierte Framerate. Hinzukommt die Möglichkeit, Ereignisszenen, Animationen, Hintergrundmusik und Illustrationen im Spiel über die „My Palace“-Funktion anzuschauen beziehungsweise anzuhören.

„In Persona 5 Royal geht es um die inneren und äußeren Konflikte einer Gruppe von außergewöhnlichen Highschool-Schülern. Sie setzt sich aus dem Protagonisten und einer Reihe von Begleitern zusammen, die er im Laufe der Geschichte kennenlernt und mit denen er ein Doppelleben als sogenannte Phantomdiebe führt“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Sie führen auf der einen Seite das übliche Leben normaler Highschool-Schüler in Tokio – Unterricht besuchen, Aktivitäten nach der Schule, Teilzeitjobs. Auf der anderen Seite durchleben sie aber auch fantastische Abenteuer, indem sie mit übersinnlichen Kräften in die Herzen der Menschen eindringen. Diese Kräfte stammen aus der Persona – dem Jung’schen Konzept des Selbst.“

„Persona 5 Royal“ erscheint am 21. Oktober 2022 unter anderem für die PlayStation 5.

