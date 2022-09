Serial Cleaners: Ab heute reinigt ihr die neuesten Tatorte – Launch-Trailer

Der Publisher 505 Games und das Entwicklerstudio Draw Distance präsentieren uns den offiziellen Launch-Trailer zu dem Action-Stealth-Titel „Serial Cleaners“, der ab heute für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erhältlich ist. Für die Nintendo Switch wird das Spiel ab dem 6. Oktober 2022 zur Verfügung stehen.

Ihr räumt hinter der Mafia auf

Die Spieler bekommen in der Fortsetzung des 2017 erschienenen Indieerfolgs „Serial Cleaner“ eine Geschichte rund um die vier Antihelden Bob C. Leaner, Psycho, Lati und Vip3r geboten. Sie müssen die Beweise und Spuren vernichten, die die Mafia im New York der 90er Jahre hinterlässt.

Alle Charaktere haben ihre eigenen Talente, Vom Hacken der Computer bis zum Zerlegen von Leichen stehen verschiedenste Talente zur Verfügung, die letzten Endes das perfekte Team für diese makabre Arbeit zusammenstellen. Also erledigt eure Aufgaben feinsäuberlich, lasst euch nicht von der Polizei erwischen und erfahrt mehr über die Geschichten der Crew-Mitglieder.

Die Entwickler verbinden ästhetisch die neo-expressionistische Bewegung von Jean-Michel Basquiat mit dem genreübergreifenden Soundtrack von Joshua Eustis. Dementsprechend sollte man sich erst einmal den offiziellen Launch-Trailer anschauen, um einen Eindruck von „Serial Cleaners“ zu erhalten.

