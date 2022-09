The DioField Chronicle: Das Strategie-Rollenspiel ist ab heute erhältlich – Launch-Trailer

The DioField Chronicle:

Das Strategie-Rollenspiel "The DioField Chronicle" ist ab heute für die Konsolen und den PC im Handel erhältlich. Square Enix und Lancarse präsentieren den Launch-Trailer.

Square Enix erinnert mit einem Launch-Trailer an die heutige Veröffentlichung des Strategie-Rollenspiels „The DioField Chronicle“. Das Abenteuer, das euch eine tiefgründige und zugleich fesselnde Geschichte verspricht, kann für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC ergattert werden.

Taktische Kämpfe inmitten des Chaos

Nach einem 200-jährigen Frieden, den das Königreich Alletain unter der Shaytham-Dynastie erlebte, bedrohen neue Mächte und moderne Magie das Land, sodass ein Zeitalter großer Unruhe eingeleitet wird. Nun werden sich die Blaufüchse, eine Gruppe aus Elitesöldnern, dem Krieg, dem Chaos und dem Schicksal entgegenstellen, die die Welt der Menschen seit Jahren in Atem halten. Doch werden eure Taten bestimmen, ob ihr als Hoffnungsbringer oder Tragödienauslöser in die Geschichte eingehen werdet.

Das Entwicklerteam von Lancarse möchte mit dem „Real Time Tactical Battle“ (RTTB) ein tiefgreifendes Kampfsystem in Echtzeit bieten. Dabei werden die Stärken und Schwächen der Truppen in den Mittelpunkt gestellt. Das Geschehen wird darüber hinaus in einem Diorama-Stil dargestellt.

Im Weiteren heißt es von offizieller Seite: „Ein neues Strategie-RPG von Square Enix. Ein brandneues Strategie-RPG mit einer epischen Erzählung von Krieg und Ehre. Das Spiel bietet eine einzigartige und wunderschöne Welt, die Einflüsse aus Fantasy, Mittelalter und Moderne verbindet, sowie ein tiefgehendes und innovatives Kampfsystem in Echtzeit.“

