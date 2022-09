The Store is Closed: Survival-Horror in einem geschlossenen Möbelhaus angekündigt

The Store is Closed:

Mit "The Store is Closed" kündigten die Indie-Entwickler von Ziggy einen Survival-Horror-Titel der etwas anderen Art an. Euch verschlägt es in einen geschlossenen Möbel-Store im IKEA-Stil, in dem ihr um euer Überleben kämpft und versucht, sicher zu entkommen.

"The Store is Closed" erscheint 2024.

Wer auf der Suche nach einem Horror-Abenteuer der etwas anderen Art sein sollte, dürfte beim heute angekündigten „The Store is Closed“ auf seine Kosten kommen.

Der Survival-Horror-Titel entsteht bei den Indie-Entwicklern von Ziggy und wird euch in einen geschlossenen Store verfrachten, der mehr als offensichtlich an ein IKEA-Geschäft erinnert. Nun liegt es an euch, in diesem schaurigen Setting zu überleben und sicher aus dem Geschäft zu entkommen. In „The Store is Closed“ werdet ihr versehentlich in einem Möbelgeschäft eingeschlossen und seht euch nachts mit mutierten Mitarbeitern konfrontiert, die Jagd auf euch machen.

Ihr müsst das Geschäft, die verschiedenen Abteilungen und sogar versteckte unterirdische SCP-Labore erkunden, um einen sicheren Ausweg zu finden.

Stellt aus Möbeln Waffen her

In „The Store is Closed“ erkundet ihr eine offene Spielwelt, die sich aus verschiedenen Abteilungen wie der Ausstellungsfläche, den Cafés oder den Lagerbereichen zusammensetzt. Überall stoßt ihr auf Möbel und Gegenstände, die sich in Waffen umwandeln und gegen die mutierten Mitarbeiter einsetzen lassen. Verfügt ihr gerade nicht über passende Waffen, könnt ihr die verwinkelten Gänge des Möbelgeschäfts zudem nutzen, um euch zu verstecken.

Solltet ihr auf eines der versteckten geheimnisvollen SCP-Labore stoßen, warten einzigartige Waffen, Handwerksmaterialien und noch gefährlichere Mitarbeiter auf euch. Dem Kampf um das Überleben und der Suche nach dem sicheren Ausgang könnt ihr euch wahlweise alleine oder kooperativ mit einem Freund beziehungsweise einer Freundin stellen.

„The Store is Closed“ ist für einen PC-, PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Release im Juni 2024 vorgesehen.

