A Plague Tale Requiem: Spielzeit eingegrenzt und ohne Füllstoff

Während sich „A Plague Tale: Requiem“ der Veröffentlichung im Oktober nähert, widmete sich Kevin Pinson, Lead Level Designer bei Asobo Studio, in einem Gespräch mit dem PLAY-Magazin der Spielzeit des Titels. Demnach werden Spieler im Schnitt 15 bis 18 Stunden beschäftigt.

Künstlich gestreckt wurde die Geschichte allerdings nicht, wie Pinson im weiteren Verlauf versprach. „Es geht um das Tempo, es gibt keinen Füllstoff, wir haben nicht versucht, das Spiel länger zu machen, weil wir es brauchten“, so seine Worte.

So lang wie nötig

Gleichzeitig betonte der Lead Level Designer, dass der Publisher Focus Interactive die Entwickler dazu ermutigte, das Spiel so lang zu machen, wie es für die Geschichte, die das Team erzählen möchte, notwendig war.

„Wir streben also nicht nach einer bestimmten Anzahl von Stunden. Das ist nichts, was wir bei der Entwicklung des Spiels in Betracht ziehen. Wir sind ein kleines Team von 70 Leuten, also müssen wir bei unseren Entscheidungen wirklich drastisch vorgehen“,

Erst kürzlich betonte das Studio, dass der Nachfolger des erfolgreichen „A Plague Tale: Innocence“ gar nicht von Anfang an in Stein gemeißelt war. Erst der Durchmarsch des ersten Teils, der auf Metacritic einen Score von 81 erreichen konnte, beflügelte das Vorhaben.

Während noch offen ist, auf welche Wertungen das Sequel kommen wird, liefert die PLAY3.DE-Vorschau zu „A Plague Tale: Requiem“ einen Einblick in das Abenteuer, in dem sich das Geschwisterpaar erneut den lebenswidrigen Umständen widersetzen muss.

Bis sich Spieler selbst einen Eindruck vom Abenteuer verschaffen können, vergehen nur noch einige Wochen: „A Plague Tale: Requiem“ ist für die Veröffentlichung am 18. Oktober 2022 auf PS5, PS4, PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S und Xbox One vorgesehen.

