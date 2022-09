Bungie: Meldet virtuelle Controller-Patente an – für Destiny Mobile?

Was ist denn momentan bei Bungie am köcheln? Das Studio hat in den letzten Tagen mindestens sieben neue Patente für Touch-Geräte angemeldet, die sich hauptsächlich auf virtuelle Steuerungen beziehen. Fast alle neuen Patente befassen sich mit der Implementierung eines virtuellen Controllers auf Touch-fähigen Geräten, wie etwa Smartphones oder Tablets.

Dies lässt die Frage aufkommen, ob die Gerüchte zu einem mobilen Spiel im „Destiny“-Universum vielleicht doch wahr sind. Zu einem möglichen „Destiny Mobile“ gab es zuletzt im vergangenen Juli Berichte.

Angeblich Mobile Game von Bungie und NetEase in Arbeit

Rund sechs der sieben derzeit entdeckten Patente von Bungie haben mit der virtuellen Steuerung zu tun. So werden bei den einzelnen Anmeldungen etwa zustandsbasierte Aktionstasten, virtuelles dynamisches Greifen von Vorsprüngen, unendliche Drag- und Swipe-Funktionen für Mobiltelefone, virtuelles automatisches Zielen oder das Aufladen von Aktionen über virtuelle Tasten erwähnt.

Das siebte Patent befasst sich jedoch mit einer isometrischen Perspektive und nicht etwa mit der aus dem „Destiny“-Universum bekannten First-Person-Ansicht. Dieses Patent erwähnt das Controller-Statusmanagement für Client-Server-Netzwerke.

Weitere Meldungen zu Destiny 2:

Bereits im Juli wurde das Gerücht in Umlauf gebracht, dass Bungie mit NetEase zusammen an einem mobilen Titel arbeitet. So gab etwa ein Artist bei NetEase auf LinkedIn an, dass sein Unternehmen Bungie bei der Produktion „eines unangekündigten FPS-Handyspiels“ unterstützt habe. Darüber hinaus berichtete die Webseite The Game Post, dass eine Quelle mit Kenntnis des Entwicklungsplans von NetEase verraten habe, dass sich ein mobiles „Destiny“ angeblich bereits seit über zwei Jahren in Entwicklung befände.

Quelle: Eurogamer, GameRant

Weitere Meldungen zu Bungie, Destiny, Destiny 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren