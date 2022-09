Die By The Blade: Der Releasetermin und ein neuer Trailer zum Hardcore-Fighting-Titel

Die By The Blade:

Mit "Die By The Blade" erscheint im Winter ein Hardcore-Fighting-Titel, bei dem ein einziger Treffer den Unterschied machen kann. Zum Abschluss der Woche bekam der Titel sowohl einen neuen Trailer als auch einen finalen Releasetermin spendiert.

"Die By The Blade" erscheint im Winter 2022.

Um sich von den zahlreichen Vertretern des Fighting-Titel-Genres abheben zu können, setzten Kwalee, Grindstone und Triple Hill Interactive bei „Die By The Blade“ auf einen etwas anderen Ansatz.

Wie von offizieller Seite versprochen wird, haben wir es hier mit einem Hardcore-Fighting-Titel zu tun, bei dem ihr auf diverse unterschiedliche Waffen zurückgreift. Der Clou an der Sache: In den strategischen Scharmützeln von „Die By The Blade“ kann bereits ein einziger Treffer den Unterschied machen.

Um euch noch einmal einen Eindruck von dem zu vermitteln, was in „Die By The Blade“ spielerisch auf euch zukommt, wurde ein neuer Trailer mit frischen Spielszenen veröffentlicht.

Der Release erfolgt im Winter

Darüber hinaus wurde der finale Releasetermin von „Die By The Blade“ bestätigt: Der 3. November 2022. Um in den Auseinandersetzungen mit euren Widersachern die Oberhand behalten zu können, greift ihr laut den verantwortlichen Entwicklern auf eine vielfältige Auswahl an Waffen mit verschiedenen Movesets zurück und arbeitet im Kampf eure ganz eigene Strategie aus.

Anschließend wagt ihr euch online in die Arenen und versucht, eure Gegner in die Schranken zu weisen und euch so einen Platz an der Spitze internationalen Ranglisten zu erarbeiten. Gleichzeitig wird es möglich sein, seinen Charakter individuell anzupassen und auf die eigenen Wünsche zuzuschneiden.

„Die By The Blade“ erscheint unter anderem für die PlayStation 4 und die PlayStation 5.

