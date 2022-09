GTA 6: Steckt Lapsus$ hinter dem großen Leak? Londoner Polizei verhaftet 17-jährigen

Ende der vergangenen Woche wurden die Entwickler von Rockstar Games Opfer eines groß angelegten Hacker-Angriffs, in dessen Rahmen zahlreiche Videos und Bilder zu "GTA 6" ins Netz gelangten. Aktuellen Berichten zufolge nahm die Londoner Polizei einen 17-jährigen fest, der möglicherweise mit der Gruppierung Lapsus$ und dem Hack in Verbindung steht.

Am vergangenen Sonntag ereignete sich nicht weniger als der wohl größte Leak der Videospielgeschichte, als es einem oder mehreren Hackern gelang, sich Zugriff auf die Datenbanken von Rockstar Games zu verschaffen und zahlreiche Bilder und Videos zu „GTA 6“ in das Internet zu befördern.

Nachdem Rockstar Games kürzlich bestätigte, dass aufgrund des Hacker-Angriffs nicht mit Verzögerungen bei der weiteren Entwicklung von „GTA 6“ zu rechnen ist, könnte der Londoner Polizei nun ein entscheidender Schlag gegen eine Gruppierung gelungen sein, die mit dem Angriff auf Rockstar Games und dem daraus resultierenden Leak in Verbindung gebracht wird. Die Rede ist von der vermeintlichen Teenager-Bande Lapsus$, die die IT-Sicherheitsbranche bereits seit einiger Zeit in Atem hält und für Hacker-Angriffe auf diverse bekannte Unternehmen verantwortlich sein soll.

Wie die City of London Police via Twitter bestätigte, ging den britischen Behörden am Donnerstag ein 17-jähriger ins Netz, der „wegen des Verdachts auf Hacking“ festgenommen wurde und sich weiterhin in Gewahrsam befindet.

Steckt der Hacker auch hinter dem Angriff auf Uber?

Weitere Details nannten die Behörden auch auf Nachfrage der englischen Medien nicht. Allerdings wird vermutet, dass der verhaftete Hacker nicht nur hinter dem Leak von „GTA 6“ stecken könnte. Gleichzeitig wird dem 17-jährigen und Lapsus$ vorgeworfen, zuletzt illegal in die Systeme von Uber eingedrungen zu sein. Wir erinnern uns: Kurz nach dem Leak von „GTA 6“ brachte sich der vermeintliche Hacker von Rockstar Games selbst mit dem Uber-Hack in Verbindung.

Das entscheidende Eigentor? In der Aufarbeitung des Falles verwies der Fahrdienstvermittler auf eben diesen Fakt und beschuldigte Lapsus$ des Angriffs auf seine Datenbanken. Internationale Bekanntheit erlangte das Hacker-Kollektiv mit seinen Attacken auf milliardenschwere Unternehmen wie Microsoft, Vodafone, Ubisoft, Samsung, Nvidia, LG oder Okta. Beim Großteil der Angriffe gelang es den Hackern, sich Zugriff auf die Datenbanken der Konzerne zu verschaffen.

Meist wurden entsprechende Daten geleakt. Allerdings wurde die offene Prahlerei mit den Angriffen einem Teil der Hacker zum Verhängnis, da die britische Polizei im März sieben Verdächtige im Alter von 16 bis 21 Jahren vorübergehend festnahm. Anschließend wurde es recht still um Lapsus$.

Nun könnte sich das Kollektiv jedoch mit den Angriffen auf Rockstar Games und Uber zurückgemeldet haben. Ob in der Tat Lapsus$ hinter den Hacker-Angriffen der vergangenen Wochen steckt, müssen nun die Behörden klären.

