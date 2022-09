Marvel’s Midnight Suns: Die Fähigkeiten von Magik im ausführlichen Video vorgestellt

Nachdem auch aus der geplanten Veröffentlichung im Oktober dieses Jahres nichts wurde, ist bei „Marvel’s Midnight Suns“ nur noch von einem Release im laufenden Geschäftsjahr 2022/2023 (1. April 2022 – 31. März 2022) die Rede.

Trotz der Verschiebung versorgen uns 2K Games und die verantwortlichen Entwickler von Firaxis weiter in regelmäßigen Abständen mit neuen Trailern und Videos zu „Marvel’s Midnight Suns“. Ab sofort steht das nächste mehrminütige Gameplay-Video zur Ansicht bereit, in dem sich alles um Illyana Rasputin alias Magik und ihre Fähigkeiten dreht.

Die Macht der Portale

Magik verfügt über die Macht, Portale auf dem Schlachtfeld zu platzieren und ihre Gegner hindurchzustoßen. Gleichzeitig ist sie in der Lage, Sprengsätze oder andere Gegenstände auf dem Schlachtfeld umzuleiten. Die Fähigkeit „Sammeln“ wiederum zieht Gegner in einem bestimmten Bereich zusammen und fügt diesen Schaden zu. Beim Upgrade vergrößert sich der Wirkungsbereich der Fähigkeit.

„Limbos Griff“ wiederum hält über die gesamte Mission an und bewirkt, dass Feinde, die durch ein Portal gestoßen werden, zusätzlichen Schaden erleiden. Was Magik sonst noch an Attacken und Fertigkeiten im Petto hat, verrät euch das angehängte Video.

„Marvel’s Midnight Suns“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

