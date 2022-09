FIFA 23 für PS4 und PS5: EA Play-Testversion zum Download bereit

Die Early-Access-Phasen und Trials von „FIFA 23“ starten in dieser Woche. Im Fall der PlayStation-Versionen gab es aber offenbar einen noch früheren Frühstart. Spieler, die sich für EA Play auf der PS5 oder PS4 angemeldet haben, berichten davon, dass sie die „FIFA 23 EA Play-Testversion“ bereits vor der regulär geplanten Freischaltung nutzen können.

Um die Testversion vorzeitig in Angriff nehmen zu können, genügt es demnach, einfach auf die „FIFA 23“-Kachel zu wechseln, auf die drei Punkte zu klicken und „Produkt anzeigen“ zu wählen. Daraufhin wird eine Option zum Starten der EA Play-Testversion angezeigt. Auf Twitter könnt ihr euch den recht simplen Vorgang anhand eines Videos anschauen:

Here’s how to play FIFA 23 on PS5 right now, any region. #FUT23 #FIFA23 pic.twitter.com/8fSXzEKCqJ

— NepentheZ (@NepentheZ) September 26, 2022