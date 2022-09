GTA VI: Hacker auch für die Angriffe auf Microsoft verantwortlich? Offenbar weitere Verhaftungen erwartet

In der vergangenen Woche erreichte uns die Meldung, dass der Londoner Polizei ein 17-jähriger ins Netz ging, der offenbar am großen Leak von "GTA 6" beteiligt war. Wie der Journalist Matthew Keys berichtet, ist der verhaftetet Hacker für die Behörden kein Unbekannter.

In der vergangenen Woche gab die Londoner Polizei bekannt, dass sie einen 17-jährigen verhaftete, der „wegen des Verdachts auf Hacking“ festgenommen wurde.

Während die City of London Police aufgrund der laufenden Ermittlungen keine weiteren Details nannte, berichteten diverse Medien, dass der 17-jährige ein Mitglied der Lapsus$-Gruppe ist und sowohl am großen Leak von „GTA 6“ als auch am Angriff auf die Datenbanken des Fahrdienstleisters Uber führend beteiligt war. Wie der Journalist Matthew Keys unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen angibt, haben wir es bei dem 17-jährigen mit einem Hacker zu tun, der den Behörden bestens bekannt ist.

Demnach war der Hacker bereits für die Attacken auf Microsoft und Nvidia verantwortlich und wurde für die Hacker-Angriffe Anfang des Jahres erstmals festgenommen.

Behörden planen offenbar weitere Verhaftungen

Laut Matthew Keys hält sich auch das FBI, das den Hacker ebenfalls verfolgte, mit Stellungnahmen bewusst zurück, da weitere Verhaftungen vorbereitet werden. Der Journalist führte aus, dass der als A.K. identifizierte Hacker in der Tat die treibende Kraft hinter dem jüngsten Hacker-Angriff auf Uber war. Keine wirklich neue Information, da der Hacker kurz nach dem großen Leak von „GTA 6“ offen damit prahlte, auch in die Datenbanken von Uber eingedrungen zu sein.

Zudem wies Uber in einer Stellungnahme darauf hin, dass hinter dem Hacker-Angriff auf die eigenen Datenbanken und Rockstar Games die gleiche Person steckt. Die Londoner Polizei konnte den Hacker aufgrund der ähnlichen Vorgehensweisen bei den Angriffen auf Microsoft, Okta und Nvidia identifizieren und schlussendlich festnehmen. Zwecks weiterer Befragungen und Untersuchungen bleibt A.K. vorerst in Polizeigewahrsam.

Ob der Hacker in der Tat den Quellcode von „GTA 6“ erbeuten konnte, ist weiterhin unklar. Vor seiner Identifizierung und Festnahme bot A.K. den Quellcode zwar zum Verkauf an. Unklar ist laut Matthew Keys allerdings, ob wir es hier nicht mit einem Bluff zu tun hatten, mit dem der Hacker seinen Angriff auf Rockstar Games noch spektakulärer aussehen lassen wollte.

Quelle: Matthew Keys

