PS Plus September 2022: Das bieten die neuen Extra- und Premium-Spiele für PS4 und PS5

Auch im September kommen nicht nur Essential-, sondern auch PS Plus Extra- und -Premium-Kunden mal wieder auf ihre Kosten. Diesen Monat wurden weitere 17 Spiele hinzugefügt, die sich Abonnenten ohne zusätzliche Kosten herunterladen können. Nachfolgend möchten wir uns gemeinsam mit euch euch drei dieser Titel etwas genauer ansehen. Vor allem Action- und RPG-Fans dürften damit ihren Spaß haben und wir verraten euch, ob sich ein genauer Blick lohnt.

Assassin’s Creed Origins (PS4)

Spielzeit: ~30 Stunden (Story); ~84 Stunden (komplett)

Nach acht Hauptteilen der erfolgreichen Action-Adventure-Reihe innerhalb von acht Jahren entschied sich Ubisoft für eine Neuausrichtung seiner Meuchelmörder-Saga. Mit „Assassin’s Creed Origins“ erwartete Fans erstmals ein Action-RPG, das die Ursprünge des Assassinen-Ordens beleuchten sollte. Im Alten Ägypten des Jahres 49 v. Chr. schlüpfet ihr in die Rolle von Bayek, der als Medjai, gewissermaßen eine Art antiker Polizist, für Recht und Ordnung sorgt. Nach einem schweren Schicksalsschlag schwört der Protagonist blutige Rache an einer mysteriösen Gruppe nehmen zu wollen: Einer alten Organisation namens dem Orden der Ältesten.

Im Vergleich zu den Vorgängern wurde das Gameplay überarbeitet, unter anderem die Kämpfe. Das recht simple Kampfsystem der alten „AC“-Games ist Vergangenheit, denn die Scharmützel sind diesmal wesentlich intensiver und packender. Bayek kann leichte und starke Angriffe einsetzen, gegnerische Attacken mit einem Schild blocken oder diesen ausweichen. Zudem warten verschiedene Waffentypen darauf, von euch ausgetestet zu werden. Wesentlich generischer fallen indes viele Missionen aus, die ihr auf eurer Reise annehmen könnt. Überall warten verschiedene Aufgaben auf euch, deren Abarbeiten zwischenzeitlich mühsam sein kann.

Dass dies nicht zu sehr ins Gewicht fällt, liegt derweil an der wirklich fantastisch gestalteten Spielwelt, die zum Erkunden einlädt. Das von Ubisoft Montreal geschaffene Alte Ägypten strotzt nur so vor Leben sowie zahlreichen Details und es wird euch mit seiner ungemein packenden Atmosphäre in seinen Bann ziehen. Die hervorragende Spielwelt ist klar der Star des Spiels, doch glücklicherweise kann sich ebenfalls das Gameplay sehen lassen. Ob ihr ein neues Open-World-Abenteuer sucht oder nach längerer Zeit einen neuen Anlauf mit der Reihe wagen möchtet, mit diesem Titel macht ihr nichts verkehrt.

Deathloop (PS5)

Spielzeit: ~16 Stunden (Story); ~34 Stunden (komplett)

Eines der letzten PS-Exklusivspiele aus dem Hause Bethesda findet in Form von „Deathloop“ nun seinen Weg ins PlayStation Plus-Angebot. Im Ego-Shooter schlüpft ihr in die Rolle von Colt, der sich auf der Insel Blackreef befindet. Wie er zu seinem Leidwesen feststellen muss, ist er in einer Zeitschleife gefangen, einem so genannten Loop. Er ist also gezwungen, denselben Tag immer und immer wieder zu durchleben. Um diesem Fluch entrinnen zu können, muss Colt acht Zielpersonen eliminieren, ehe der Tag wieder von vorne startet – doch es lauern noch weitere Gefahren auf dem Eiland.

Falls ihr mit anderen Games von Entwicklerstudio Arkane schon vertraut sein solltet, etwa mit „Dishonored“, dürften euch verschiedene Gameplay-Elemente und -Optionen bekannt vorkommen. Ihr könnt euch beispielsweise euren Weg heimlich, still und leise bahnen. Falls euch Stealth nicht so liegen sollte, ist der wesentlich direktere Weg mit bloßer Waffengewalt natürlich ebenfalls möglich. Wie aus vorherigen Spielen des Teams gewohnt, kann Colt auch spezielle Fähigkeiten einsetzen, die euch allerlei Vorteile bieten: Ihr könnt etwa kurz unsichtbar werden oder mehr Schaden verursachen.

Der Titel vereint all jene Qualitäten, die bereits die vorherigen Werke des Studios auszeichneten, und verfeinert diese. Der Ego-Shooter gewährt euch große spielerische Freiheiten, um die Zeitschleife so durchbrechen zu können, wie ihr es wollt. Falls ihr Arkane-Fans seid oder gerade Spiele dieser Art mögt, die tolles Gameplay mit einem einzigartigen Stil verbinden, dann solltet ihr diesen Titel unbedingt genauer unter die Lupe nehmen.

Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4)

Spielzeit: ~20 Stunden (Story); ~75 Stunden (komplett)

Ihr wolltet schon immer Seite an Seite mit Son-Goku, Vegeta & Co. in bildgewaltigen Schlachten gegen ikonische Bösewichte wie Freezer kämpfen? Dann kann dieser Traum mit „Dragon Ball Xenoverse 2“ endlich in Erfüllung gehen. Im Action-RPG erstellt ihr euch einen eigenen Charakter, der als Time Patrol-Neuling von der Truppe auf verschiedene Missionen geschickt wird. Eure Aufgabe ist es, Veränderungen der Zeitlinie und somit die Auslöschung der bekannten Geschichte zu verhindern. Das ist jedoch leichter gesagt als getan, denn die bösen Time Breakers werden sich euch immer wieder in den Weg stellen.

Das Spiel erzählt eine Original-Story, die sich primär an den Ereignissen aus „Dragon Ball Z“ und „Dragon Ball Super“ orientiert. Kombiniert wird dies mit einer Zeitreise-Geschichte, die merklich von „Super Dragon Ball Heroes“ inspiriert wurde. Abseits der Haupthandlung warten in New Conton City, dem Hauptareal des Titels, allerlei Aktivitäten auf euch. Ihr könnt mit verschiedenen bekannten Charaktere interagieren und euch von ihnen trainieren lassen, um so ihre Attacken zu erlernen. Zudem gibt es zahlreiche Nebenmissionen, die Parallel-Quests, für deren erfolgreichen Abschluss ihr diverse Belohnungen erhaltet.

Im Vergleich zum Vorgänger baut Teil 2 gekonnt auf dessen Fundament auf und erweitert die verschiedenen Elemente sinnvoll: Das Kampfsystem bietet mehr Möglichkeiten, die Anpassungsoptionen sind umfangreicher und es gibt noch mehr Inhalte, mit denen Spieler zahlreiche Stunden verbringen können. Fans der Anime-Vorlage kommen kaum um dieses Spiel herum, doch auch Liebhaber des Genres können guten Gewissens einen genaueren Blick riskieren.

Diese Spiele erwarten euch im Juli außerdem neu bei PlayStation Plus Extra und Premium:

Alex Kidd in Miracle World DX

Bentley’s Hackpack

Chicory: A Colorful Tale

Kingdom of Paradise

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show

Rayman Legends

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition

Sly Cooper: Thieves in Time

Spiritfarer: Farewell Edition

Syphon Filter 2

The Sly Collection

Toy Story 3

Watch Dogs 2

