The Last of Us: Erster Teaser-Trailer zur TV-Serie enthüllt

The Last of Us:

Der erste Teaser-Trailer zur TV-Serie von "The Last of Us" ist da. Er zeigt unter anderem den "The Mandalorian"-Darsteller Pedro Pascal in seiner Rolle als Joel.

HBO hat in den Abendstunden den ersten Teaser-Trailer zur TV-Adaption von „The Last of Us“ veröffentlicht. Sie soll im kommenden Jahr durchstarten und stellt die erste Fernsehserie von PlayStation Productions dar. Das Studio wurde von Sony Interactive Entertainment gegründet, um Spielemarken als Serien und Filme auf den TV und in die Kinos zu bringen.

Joel, Ellie und Clicker im Video

In der Serie und auch im unten eingebetteten Trailer rücken Pedro Pascal („The Mandalorian“) als Joel und Bella Ramsay („Game of Thrones“) als Ellie in den Fokus. Zudem tauchen die ersten Clicker auf und verbreiten die gewohnten Geräusche. Hinzukommen Auftritte von Marlene, Tess und Henry. Und deutlich ist zu erkennen, wie sehr sich die Produzenten an der Videospielvorlage orientierten.

„The Last of Us“ greift die Handlung des ersten Spiels auf, das kürzlich als Remake neu veröffentlicht wurde. Schon in den vergangenen Monaten zeigten, was die Serie auf dem Bildschirm zu bieten hat.

Auch die Schauspieler meldeten sich mehrfach zu Wort. So betonte der Joel-Darsteller Pedro Pascal beispielsweise, dass er sich absichtlich nicht zu sehr mit dem Spiel beschäftigt habe, um seine Vorbereitung auf die Serie nicht zu beeinträchtigen.

Ohnehin waren seine Skills begrenzt. Und so ließ er zunächst seinen Neffen an das Gamepad, bevor er einen kompletten Rückzieher machte. „Ich habe so lange zugeschaut, wie es mir möglich war. [… ] Und dann machte ich mir Sorgen, dass ich zu viel imitieren wollte, was unter bestimmten Umständen richtig sein könnte, unter anderen aber ein Fehler wäre“, so seine Worte.

Die Besetzung von „The Last of Us“ ist weitgehend bekannt: Pascal und Bella Ramsey spielen wie erwähnt die Hauptfiguren der Serie. Nico Parker („Dumbo“), die Tochter der Schauspielerin Thandie Newton, schlüpfte in die Rolle von Joels Tochter Sarah, während Gabriel Luna („Agents of Shield“) die Rolle von Joels Bruder Tommy übernahm.

Weitere Meldungen zum Thema:

Wann genau die TV-Serie im kommenden Jahr erscheinen soll, gibt der Trailer nicht preis. Es ist recht grob von einem 2023er Release die Rede. In Deutschland wird Sky die Serie zuerst ausstrahlen. Nachfolgend könnt ihr euch den Trailer anschauen. Weitere Meldungen zu „The Last of Us“ sind in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

Weitere Meldungen zu The Last of Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren