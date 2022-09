Valkyrie Elysium: Ungefähre Spielzeit und mehrere Enden bestätigt

Kurz vor dem Release wurde das Rollenspiel "Valkyrie Elysium" von der japanischen Famitsu mit einem ausführlichen Review bedacht. In diesem wurden sowohl die ungefähre Spielzeit als auch die Möglichkeit, unterschiedliche Enden freizuschalten, bestätigt.

Ende der Woche wird das Rollenspiel „Valkyrie Elysium“ auch hierzulande für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht. Passend dazu erreichten uns frische Details zum Umfang des Fantasy-Abenteuers.

Diese stammen aus der aktuellem Ausgabe der japanischen Famitsu, in der ein ausführliches Review zu „Valkyrie Elysium“ zu finden ist. Laut dem verantwortlichen Tester wird euch das Rollenspiel in etwa 18 Stunden beschäftigen, wenn ihr lediglich der Hauptgeschichte folgt. Allerdings warten in der Welt von „Valkyrie Elysium“ diverse optionale Missionen und Quests, die für zusätzliche Stunden Spielzeit sorgen.

Darüber hinaus bietet das Rollenspiel laut der Famitsu mit seinen unterschiedlichen Enden einen gewissen Wiederspielwert. Zu den Entscheidungen, mit denen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte und den Abspann genommen werden kann, wurden in dem Review keine weiteren Details genannt.

Zusätzliche Features werden nachgereicht

Wie Square Enix vor wenigen Tagen bekannt gab, wird „Valkyrie Elysium“ nach dem Release durch zusätzliche Features bereichert. So arbeiten die verantwortlichen Entwickler aktuell an einem umfangreichen Update, das im November erscheinen und unter anderem einem Time-Attack-Modus den Weg ins Spiel ebnen wird. Darüber hinaus werden mit „Very Hard“ beziehungsweise „Valkyrie“ zwei neue Schwierigkeitsgrade versprochen, die sich an Spieler und Spielerinnen richten, die auf der Suche nach einer besonders knackigen Herausforderung sind.

„Dieses Action-RPG bietet die Einherier- und Kombosysteme, für welche die Reihe bekannt ist, und ermöglicht es Spielern, mit dem Seelenketten-System spannende Kämpfe und temporeiche Action zu erleben. Die Musik von Motoi Sakuraba, der an den Titeln der Reihe gearbeitet hat, verleiht dem Spiel noch mehr Farbe“, heißt es zum Gameplay des Rollenspiels.

„Valkyrie Elysium“ erscheint am 29. September 2022 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5. Wer vor dem Kauf zunächst Probe spielen möchte, findet im PlayStation Store eine kostenlose Demo zum Rollenspiel.

