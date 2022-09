Wo Long Fallen Dynasty: Es wurde bewusst auf unterschiedliche Schwierigkeitsgrade verzichtet

Im Sommer kündigten die Entwickler von Team Ninja mit „Wo Long: Fallen Dynasty“ ein neues Action-Rollenspiel für die Konsolen sowie den PC an, das genau wie die letzten Projekte des japanischen Studios mit einem knackigen Schwierigkeitsgrad versehen wird.

In einem auf der Tokyo Game Show 2022 geführten Interview sprach der ausführende Produzent Masaaki Yamagiwa über die von Team Ninja verfolgten Ziele und wies darauf hin, dass es seinem Team unter anderem darum ging, allen Spielern und Spielerinnen die gleiche Erfahrung zu liefern.

Daher entschlossen sich die Verantwortlichen bewusst dazu, auf unterschiedliche Schwierigkeitsgrade zu verzichten und für anspruchsvolle Herausforderungen zu sorgen, die von allen Spielern und Spielerinnen überwunden werden müssen.

Spieler können auf verschiedene Strategien zurückgreifen

„Es ist wirklich wichtig, die Herausforderung gleich zu halten und den Spielern verschiedene Möglichkeiten zu geben, sie zu meistern. Wo Long ist keineswegs ein einfaches Spiel. Wir arbeiten jedoch daran, den Spielern so viel Freiheit und Entscheidungsfreiheit zu geben, wie sie wollen, um Hindernisse auf ihre eigene Weise zu überwinden. Eine Sache, die mir in den Sinn kommt, ist das Moralsystem. Du hast einen Moral-Rang, und wenn du ihn weiter erhöhst, wirst du stärker“, so Yamagiwa.

„Du kannst deinen Charakter auch wie in einem traditionellen Action-Rollenspiel leveln und so stärker werden. Es gibt auch einen Mehrspielermodus, sodass Sie mit Ihren Freunden, zwei anderen Personen, also insgesamt drei Personen, online gehen und dann als Gruppe gegen Bosse antreten können. Wir geben den Spielern ihre eigenen Möglichkeiten, all diese Dinge anzugehen. Das ist wichtig für das Spieldesign von Wo Long.“

Weitere Meldungen zu Wo Long: Fallen Dynasty:

„Wo Long: Fallen Dynasty“ erscheint 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Quelle: MP1st

Weitere Meldungen zu Wo Long: Fallen Dynasty.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren