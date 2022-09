FIFA 23: Early Access-Ansturm zwingt die Server in die Knie

Die neueste Fußballsimulation „FIFA 23“ ist ab heute nicht mehr nur für Content Creator spielbar. Auch EA Play-Abonnenten sowie Käufer der Ultimate Edition können sich bereits auf das satte Grün begeben und den Ball in die Tornetze hämmern. Allerdings ist der Ansturm in diesem Jahr mal wieder zu viel für die Server.

Zum aktuellen Zeitpunkt sind die Server des Ultimate Team-Modus sowohl auf PlayStation- als auch Xbox-Konsolen vollständig überlastet, sodass der beliebteste Spielmodus nicht zugänglich ist.

Electronic Arts hat sich zu den Problemen bereits geäußert und via Twitter folgendes Statement abgegeben:

„Wir untersuchen die Berichte einiger Spieler, die nicht in der Lage sind, sich mit den EA-Servern zu verbinden und werden ein Update in diesem Thread liefern, sobald es verfügbar ist.“

Selbst wenn die Server zwischenzeitlich wieder verfügbar sein sollten, sollte man damit rechnen, dass es im Verlauf des Abends immer wieder zu Schwierigkeiten kommen könnte. Dementsprechend sollte man auch etwas Geduld mit sich bringen, wenn man sein Ultimate Team aufbauen und den Transfermarkt nach den besten Angeboten durchforsten möchte.

Ab dem kommenden Freitag, den 30. September 2022 wird „FIFA 23“ auch für jedermann für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC im Handel erhältlich sein.

