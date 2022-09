Onrush: Server des Arcade-Racers gehen in wenigen Tagen vom Netz

Im Jahr 2018 veröffentlichte Codemasters den Arcade-Racer „Onrush“ für die PlayStation 4 und die Xbox One. Auch wenn die internen Erwartungen nicht erfüllt wurden, blieben zumindest die Server weiterhin am Netz.

Wie Codemasters in einer aktuellen Mitteilung an die Community anmerkte, wird die Unterstützung von „OnRush“ in diesem Monat zu einem Ende kommen, da die Server am 30. September 2022 abgeschaltet werden. Eine Entscheidung, die laut Codemasters getroffen werden musste, da bei „OnRush“ auf die Online-Dienste von GameSpark gesetzt wurde.

Da diese am 30. September 2022 vom Netz gehen, gilt selbiges für die Online-Server von „OnRush“.

Kampagne kann weiterhin gespielt werden

Ersatz-Server werden aus nachvollziehbaren Gründen nicht zur Verfügung gestellt. Schließlich wurde das Rennspiel bereits Anfang des Monats aus den gängigen Online-Stores entfernt. Auch nach der Abschaltung der Server könnt ihr die Kampagne von „OnRush“ weiter spielen. Allerdings müsst ihr dabei auf Belohnungen wie Erfahrungspunkte verzichten.

„OnRush“ entstand unter der Aufsicht des Game-Directors Paul Rustchynsky, der bereits an Projekten wie „MotorStorm“ oder „DriveClub“ federführend beteiligt war. Nur kurz nach dem Launch zeichnete sich ab, dass „OnRush“ den Nerv der Spieler nicht traf und sich nur schleppend verkaufte.

Auch verschiedene Updates und neue Inhalte konnten das Schicksal des Arcade-Racers nicht mehr zum Guten wenden.

