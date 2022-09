People Can Fly: Take-Two tritt vom Publishing-Vertrag zu Project Dagger zurück

Wie Take-Two Interactive und die Entwickler von People Can Fly bekannt gaben, wird die Entwicklungs- und Publishing-Vereinbarung zu "Project Dagger" nach knapp zwei Jahren in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Daher wird das polnische Studio die Entwicklung alleine fortsetzen.

"People Can Fly" arbeitet an mehreren neuen Projekten.

Bekanntermaßen arbeiten die Entwickler von People Can Fly, dem Studio hinter Titeln wie „Bulletstorm“ oder „Outriders“, aktuell an mehreren neuen Projekten.

Darunter „Project Dagger“, das sich seit rund zwei Jahren in Entwicklung befindet und in Zusammenarbeit mit dem US-Publisher Take-Two Interactive entwickelt und veröffentlicht werden sollte. Die Betonung liegt in diesem Fall auf dem Wort „sollte“, da heute bekannt gegeben wurde, dass sich Take-Two Interactive und People Can Fly in beiderseitigem Einvernehmen dazu entschlossen, die Entwicklungs- und Publishing-Vereinbarung zu „Project Dagger“ aufzukündigen.

Ab sofort wird das Projekt von People Can Fly alleine weiterentwickelt und vermarktet.

Entwickler vom Potenzial des Titels überzeugt

Von möglichen Schwierigkeiten bei der Entwicklung möchten die Verantwortlichen von People Can Fly allerdings nichts hören. Stattdessen ist das Team laut eigenen Angaben weiterhin vom Potenzial von „Project Dagger“ überzeugt. „Ich bin davon überzeugt, dass wir uns im Guten trennen werden. Daher sehe ich keine Gründe, weshalb wir mit Take-Two zukünftig nicht an einem anderen Projekt zusammenarbeiten könnten“, so Sebastian Wojciechowski, der CEO von People Can Fly.

Weiter hieß es: „Wir glauben fest an das Potenzial von Project Dagger und verpflichten uns nun, seine Entwicklung innerhalb unserer Self-Publishing-Pipeline fortzusetzen.“ Aktuell befinde sich der Titel noch in der Vorproduktion und wird von der Unreal Engine 4 auf die Unreal Engine 5 übertragen. Auf absehbare Zeit sollten wir daher nicht mit der offiziellen Enthüllung von „Project Dagger“ rechnen.

„Es ist mir klar, dass durch diese Entscheidung zusätzliche Investitionen auf uns zukommen. Das Self-Publishing ist jedoch ein fester Teil unserer Strategie. Natürlich schließen wir die Zusammenarbeit mit einem neuen Publisher nicht aus, wenn dies für eine überzeugende Geschäftsmöglichkeit sorgt“, meint Wojciechowski abschließend.

Quelle: Peope Can Fly

