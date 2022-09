Romancing SaGa – Minstrel Song: Der Releasetermin und erstes Gameplay zur Neuauflage

Im Mai dieses Jahres kündigte Square Enix mit „Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered“ eine technisch überarbeitete Neuauflage des PlayStation 2-Rollenspiel-Klassikers an.

Heute versorgte uns das japanische Unternehmen mit einem ersten Gameplay-Trailer, der euch verdeutlicht, was sich in „Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered“ optisch getan hat. Ergänzend zur Präsentation der ersten Spielszenen gab Square Enix zudem bekannt, dass die Neuauflage noch in diesem Jahr veröffentlicht und Rollenspiel-Fans den Winter ein wenig versüßen wird.

In Europa erfolgt der Release von „Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered“ demnach am 1. Dezember 2022.

Ein Klassiker feiert sein Comeback

Bei der Geschichte bleibt das Remaster dem Original aus dem Jahr 2005 treu und erzählt vom Schicksal acht unterschiedlicher Charaktere, die sich den durchtriebenen Plänen des Gottes Saruin entgegenstellen. Für welchen der unterschiedlichen Helden ihr euch entscheidet, bleibt euch überlassen. Allerdings werden sich alle getroffenen Entscheidungen auf das weitere Schicksal der restlichen Protagonisten und das der Spielwelt Mardias auswirken.

Wie bei den anderen „SaGa“-Spielen auch wird im Kampf auf klassische Erfahrungspunkte verzichtet. Stattdessen lassen sich die Fähigkeiten der Charaktere durch den gezielten Einsatz der Fertigkeiten verbessern. Zu den technischen Verbesserungen gehören eine Überarbeitung der Grafik, eine höhere Auflösung und eine optimierte Nutzeroberfläche.

„Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered“ erscheint für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und Nintendos Switch.

