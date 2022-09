The Inquisitor: Düsteres Adventure mit ersten Details, Trailer & Releasezeitraum vorgestellt

The Inquisitor:

Heute veröffentlichten die Entwickler von The Dust die ersten handfesten Details zu "The Inquisitor". Wie das Studio bekannt gab, wird der Titel in Zusammenarbeit mit dem Publisher Kalypso Media veröffentlicht und Ende 2023 erscheinen. Abgerundet wurde diese Ankündigung von einem Trailer.

"The Inquisitor" erscheint Ende 2023.

Bereits im Mai dieses Jahres kündigten die unabhängigen Entwickler von The Dust die laufenden Arbeiten an dem düsteren Adventure „The Inquisitor“ an.

Wie heute bekannt gegeben wurde, wird Kalypso Media als Publisher von „The Inquisitor“ fungieren und den Titel Ende des kommenden Jahres für den PC und die aktuellen Konsolen veröffentlichen. Passend zu dieser Ankündigung stellten Kalypso Media und die Entwickler von The Dust einen offiziellen Trailer bereit, der euch erste Eindrücke aus dem mittelalterlichen Abenteuer liefert.

Zudem wurden handfeste Details zur Geschichte von „The Inquisitor“ genannt.

Eine Reise in das Jahr 1500

Die Handlung von „The Inquisitor“ setzt im Jahr 1500 nach Christus ein und erzählt eine alternative Version der Bibel. Jesus starb nicht am Kreuz, sondern stieg herab und nahm Rache an allen Ungläubigen. Dies wiederum führte dazu, dass eine Gruppe brutaler und fanatischer Inquisitoren eine Armee auf die Beine stellte, die in dieser dunklen Welt ihr sogenanntes Heiliges Gesetz durchsetzte.

„In The Inquisitor schlüpfen Spieler in die Rolle von Mordimer Madderdin, einem Diener Gottes und Inquisitor. Entsandt nach Königstein, einer von Sünde und religiösen Verfehlungen geplagten Stadt, ist es Mordimers Aufgabe, die dort herrschende Korruption und die zahllosen Verbrechen zu untersuchen. Mit Hilfe von strategischer Ermittlungsarbeit können Verdächtige aufgespürt und verhört werden“, führen die Entwickler zur Geschichte aus.

Ob ihr Gnade walten lasst oder rohe Gewalt einsetzt, um an euer Ziel zu gelangen, ist euch überlassen. „The Inquisitor“ erscheint im vierten Quartal 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

