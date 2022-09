Tunic: Das fuchsige Action-Adventure ist ab sofort für PlayStation-Konsolen erhältlich – Launch-Trailer

Das gefeierte Action-Adventure „Tunic“ aus dem Hause Finji ist ab heute für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und die Nintendo Switch erhältlich, nachdem es bereits im vergangenen März die Herzen der Xbox- und PC-Spieler im Sturm erobern konnte. Dementsprechend kann man sich in ein Land voller verlorener Legenden, antiker Kräfte und gefährlicher Monster wagen.

Ein Land voller Geheimnisse

In der Rolle eines kleinen Fuchses wird man sich in das isometrische Abenteuer stürzen und sich in einem fremden Land wiederfinden. Doch die Neugier wird euch vorantreiben, um einen großen Schatz zu finden, der laut einer Legende in diesem Land verborgen liegen soll. Könnt ihr ihn auf euren Reisen durch die schattigen Wäldern, weitläufigen Ruinen und labyrinthartigen Katakomben entdecken?

Das Handbuch des Spiels wird man ebenfalls zusammensetzen dürfen, um es mit Karten, Tipps, Spezialtechniken und Geheimnissen zu füllen. Schließlich kann man in den Kämpfen, in denen man ausweichen, blocken, parieren und zuschlagen kann, auch jede noch so kleine Technik gebrauchen, um die Feinde in die Flucht zu schlagen. Die verschiedensten Gegenstände, die man in der Welt findet, könnten wiederum gegen große und kleine Monster nützlich sein.

Mehr zum Thema: Tunic – Der Indie-Darling kommt auf die PS5 und PS4 – Termin und Trailer

Mit einem passenden Launch-Trailer erhalten wir noch einmal einen Blick auf „Tunic“:

