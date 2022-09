Cyberpunk 2077: Neuer Verkaufsmeilenstein geknackt

„Cyberpunk 2077“ hat einen weiteren Verkaufsmeilenstein hinter sich gelassen. Laut CD Projekt wurden seit dem holprigen Launch im Jahr 2020 mehr als 20 Millionen Exemplare des Titels verkauft.

„Über 20 Millionen Cyberpunks sind durch die Straßen von Night City gezogen – haben mit Jackie gefeiert und Johnny kennengelernt, sind mit Panam herumgefahren und mit Judy getaucht, haben mit River abgehangen und Kerrys Songs gehört“, so CD Projekt auf Twitter.

„Cyberpunk 2022“ ist für den Entwickler damit ein kontinuierlicher Erfolg. Das letzte Update zu den Verkaufszahlen von „Cyberpunk 2077“ wurde im April dieses Jahres herausgegeben. Damals war von 18 Millionen Verkäufen die Rede.

Die zusätzlichen zwei Millionen Exemplare, die bei den Endkunden landeten, dürften nicht zuletzt auf eine Kombination aus dem Netflix-Anime „Cyberpunk Edgerunners“ und der Ankündigung von Phantom Liberty, der einzigen größeren DLC-Erweiterung des Spiels, zurückzuführen sein.

Mehr als eine Million Spieler täglich

Doch nicht nur ausgiebig verkauft wird „Cyberpunk 2077“. Nach dem katastrophalen Launch mit einer desaströsen Last-Gen-Version kommen auch immer mehr Spieler zusammen. So teilte CD Projekt mit, dass in der vergangenen Woche täglich über 1 Million Spieler in Night City unterwegs waren.

Tatsächlich war die ursprüngliche Veröffentlichung von „Cyberpunk 2077“ ein wahres Desaster – vor allem auf Last-Gen-Konsolen. Aufgrund des mangelhaften Zustands sah sich Sony dazu gezwungen, den Titel einige Monate lang aus dem PlayStation Store zu nehmen und Rückerstattungen anzubieten.

Im Februar dieses Jahres schließlich wurde die erheblich verbesserte PS5-Version veröffentlicht und „Cyberpunk 2077“ bekam eine zweite Chance.

Auch die Anleger schöpfen langsam wieder Vertrauen. Nachdem der Aktienwert von CD Projekt nach dem Launch von „Cyberpunk 2077“ regelrecht implodierte, stieg der Wert in den vergangenen vier Wochen um 25 Prozent, bewegt sich damit aber noch immer auf einem sehr niedrigen Niveau.

