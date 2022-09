DualSense: PS5-Controller im God of War Ragnarök-Design vorbestellbar

Der DualSense in der Sonderedition zu "God of War Ragnarök" kann ab sofort vorbestellt werden. Rund 75 Euro werden beim Kauf fällig.

„God of War Ragnarök“ kommt im November in den Handel. Begleitet wird das neue Kratos-Abenteuer von einem besonderen DualSense-Controller, der optisch an das Spiel angepasst wurde.

Vorgestellt wurde der Kratos-Controller schon während der letzten State of Play-Show. Ein dazugehöriges Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen.

Controller ab sofort vorbestellbar

Spieler, die den DualSense in der Ragnarök Limited Edition in ihren Besitz bringen möchten, können ab sofort eine Vorbestellung aufgeben. Möglich ist das bei Media Markt und Saturn, die wir nachfolgend verlinkt haben.

Sowohl bei Media Markt als auch bei Saturn werden für den limitierten PS5-Controller 74,99 Euro verlangt. Es ist der Standardpreis des Dualsense. Lediglich die weißen und schwarzen Modelle können bei den genannten Handelsketten momentan ein paar Euro günstiger geordert werden.

Beim DualSense in der „Ragnarök“-Edition ließ sich Sony von der nordischen Welt Midgard inspirieren. Der PS5-Controller zeichnet sich durch seinen zweifarbigen Look in weißer und blauer Farbe aus. Als Eyecatcher dient eine Bären- und Wolf-Insignie, die auf dem Touchpad abgedruckt ist.

Wie lange der DualSense-Controller vorbestellt werden kann, ist bei der knappen Verfügbarkeit von Sony-Hardware schwer einzuschätzen. Doch auch an dieser Front scheint sich etwas zu tun. Amazon bot heute über einen längeren Zeitraum ein PS5-Bundle an, das sowohl „FIFA 23“ als auch ein Exemplar von „Gran Turismo 7“ enthält.

Ausgeliefert wird der limitierte Controller ab dem 9. November 2022. Es ist gleichzeitig der Veröffentlichungstag von „God of War Ragnarök“. Nachfolgend kann der anfangs erwähnte Trailer zum besonderen Eingabegerät angeschaut werden:

