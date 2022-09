Modern Warfare 2: Diese Verbesserungen sollen nach Beta-Feedback vorgenommen werden

"Call of Duty Modern Warfare 2" nähert sich der Veröffentlichung. In der Zwischenzeit nutzen die Entwickler die Gelegenheit, das Feedback der Beta umzusetzen. An mehreren Punkten sollen Verbesserungen vorgenommen werden.

Nach dem Abschluss der Beta von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ widmet sich der Entwickler Infinity Ward in einem Blogeintrag den Verbesserungen, die auf Basis des Feedbacks vorgenommen wurden und noch werden.

Schon zwischen den einzelnen Testphasen wurden die Schrittgeräusche und die Sichtbarkeit von Gegnern angepasst. Allerdings räumt der Entwickler ein, dass noch weitere Änderungen vorgenommen werden müssen.

„Während die Stimmung in Bezug auf die Trittgeräusche am zweiten Beta-Wochenende positiver war, haben wir euer anhaltendes Feedback zur Lautstärke der Schritte gesehen und werden vor der Veröffentlichung weiter an der Balance zwischen feindlichem und freundlichem Tritt-Audio arbeiten“, so Infinity Ward.

Gleiches gilt für die Sichtbarkeit von Gegnern, die nach den bereits vorgenommenen Anpassungen für viele Spieler noch immer nicht befriedigend zu sein scheint. Infinity Ward möchte die Sichtbarkeit der Gegner darauf aufbauend weiter verbessern, um eine bessere visuelle Verfolgung der Gegner zu ermöglichen, die nicht nur aus dem traditionellen Namensschild besteht.

Die Auflösung von Lobbys sei ein weiteres Thema, das während der Beta angesprochen wurde. Die Entwickler halten es für ein wichtiges Feature und suchen aktiv nach möglichen Lösungen für den Launch.

Das Team sei „sehr zufrieden mit den Ergebnissen der Waffentuning-Änderungen“, die für das zweite Beta-Wochenende vorgenommen wurden. Aber auch in diesem Bereich werden weitere Anpassungen folgen.

Die bisher erfolgreichste Call of Duty-Beta

Auch Activision meldete sich nach dem Abschluss der Testphase zu Wort und behauptete, dass die „Modern Warfare 2“-Beta einen Rekord für die Serie darstellt.

„Call of Duty-Spieler haben die Modern Warfare 2 Open Beta zur größten Beta in der Geschichte von Call of Duty gemacht – die meisten Spieler, die meisten gespielten Stunden und die meisten Matches auf den Plattformen PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X/S sowie PC“, heißt es.

Weitere Meldungen zu Modern Warfare 2:

Die Veröffentlichung von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ ist für den 28. Oktober 2022 angesetzt. Vorbesteller der digitalen Fassung können schon eine Woche zuvor auf die Kampagne zugreifen. Der Free-to-Play-Shooter „Warzone 2“ folgt am 16. November 2022, was auch den Beginn der ersten Saison der Live-Inhalte von „Modern Warfare 2“ markiert.

