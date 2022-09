MultiVersus: Video stellt das Move-Set von Rick vor – Mark Hamill als Joker?

Passend zum Release des neuen "MultiVersus"-Charakters veröffentlichten die Entwickler von Player First Games ein Video, in dem euch das Move-Set von Rick Sanchez näher vorgestellt wird. Darüber hinaus tauchten Soundfiles auf, die andeuten könnten, dass der Joker bald Einzug hält und dabei von Mark Hamill vertont wird.

In dieser Woche wurde der Online-Multiplayer-Brawler „MultiVersus“ mit dem umfangreichen Update auf die Version 1.03 bedacht, das mit Rick Sanchez aus „Rick & Morty“ einen neuen spielbaren Charakter mit sich brachte.

Um euch mit den Stärken von Rick vertraut zu machen, stellten die verantwortlichen Entwickler von Player First Games ein mehrminütiges Gameplay-Video zu „MultiVersus“ bereit. In diesem wird euch das Move-Set von Rick im Detail vorgestellt. Offiziellen Angaben zufolge haben wir es bei Rick mit einem Charakter zu tun, der am besten funktioniert, wenn er seine Attacken mit Verbündeten kombiniert und Ring-Outs erzielt.

Alle weiteren Details zum Move-Set von Rick entnehmt ihr dem angehängten Video.

Wird Joker von Mark Hamill vertont?

Nachdem sich in den vergangenen Wochen recht hartnäckig das Gerücht hielt, dass der Joker zu den nächsten Charakteren gehört, die den Weg in „MultiVersus“ finden, tauchten nun entsprechende Soundfiles auf. Diese lassen nicht nur vermuten, dass der ikonische Bösewicht in der Tat bald die Arenen des Multiplayer-Brawlers unsicher machen könnte. Darüber hinaus wird mit den Files angedeutet, dass der Joker von Mark Hamill eingesprochen wird.

Auch wenn Hamill den meisten unter euch vor allem als Luke Skywalker aus der „Star Wars“-Saga ein Begriff sein dürfte, wäre die Rolle des Jokers für ihn kein Neuland. Stattdessen vertonte Hamill den Bösewicht im Jahr 1992 zum ersten Mal, als er dem Joker in „Batman: The Animated Series“ seine Stimme und sein durchgeknalltes Lachen lieh. Auch in den „Batman Arkham“-Spielen war Hamill als Joker zu hören.

Related Posts

Offiziell bestätigt wurde bezüglich des Jokers bisher allerdings nichts.

Weitere Meldungen zu Multiversus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren