PSN Store Deals: Hunderte Angebote für PS4 und PS5

Der neuste Sale im PlayStation Store läuft unter dem Motto "Planet of the Discounts" und umfasst hunderte Preisnachlässe für PS4- und PS5-Inhalte.

Mittwochs startet Sony im PlayStation Store in der Regel einen neuen Sale – so auch heute. Er läuft unter dem Motto „Planet of the Discounts“ und umfasst fast 500 Angebote.

Dazu gehören einige Blockbuster wie zum Beispiel „Demon’s Souls“, das im Laufe des Sales für 44,79 statt 79,99 Euro verkauft wird. Das Geld könnt ihr euch allerdings sparen, wenn ihr PlayStation Plus Extra abonniert habt. Denn der Titel ist in der Bibliothek vertreten und kann ohne Zusatzkosten heruntergeladen werden. Die „Demon’s Souls Digital Deluxe Edition“ ist für 64,99 statt 99,99 Euro gelistet.

Ebenfalls vertreten ist der. Interessenten können für 55,19 statt 79,99 Euro zuschlagen. Der Preis des Upgrades wurdegesenkt.

Weiter geht es mit dem „Landwirtschafts-Simulator 22“, der nicht nur hierzulande eine große Fangemeinde hat. Im Rahmen des Sales wurde der Preis des Titels von 39,99 auf 49,99 Euro gesenkt. Spieler, die zunächst in die Simulation hineinschnuppern möchten und PlayStation Plus Premium abonniert haben, können eine dreistündige Trial herunterladen.

Call of Duty, Spider-Man und mehr

Der Launch von „Call of Duty Modern Warfare 2“ steht vor der Tür. Passend dazu kann „Call of Duty: Modern Warfare“ aus dem Jahr 2019 günstiger gekauft werden. Der Preis sank von 69,99 auf 23,09 Euro, was in etwas dem Standardpreis auf Amazon entspricht. „Call of Duty: Black Ops Cold War“ kostet aktuell 23,09 statt 69,99 Euro. Das Cross-Gen-Bundle ist für 29,99 statt 74,99 Euro zu haben. Der Sale umfasst weitere „Call of Duty“-Deals, die in der unten verlinkten Übersicht aufgeführt sind.

„Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ muss von PS Plus Extra-Kunden nicht gekauft werden, da der Titel in der entsprechenden Bibliothek vorhanden ist. Wer dennoch Geld ausgeben möchte, ist im Rahmen des Sales mit 34,79 statt 59,99 Euro dabei.

„SnowRunner“ wandert für 23,99 statt 39,99 Euro in euren Besitz. „Little Nightmares 2“ bekommt ihr schon für 11,99 statt 29,99 Euro und die „Surviving Mars – Digital Deluxe Edition“ ist für 9,99 statt 39,99 Euro im Angebot.

Die komplette Übersicht über die fast 500 Angebote öffnet sich nach einem Klick auf diesen Link, der euch direkt in den PlayStation Store führt. Auf dem PlayStation Blog sind die Deals zudem in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet, allerdings ohne Preisangabe.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Falls diesmal nichts für euch dabei ist oder ihr das Geld in die nächste Energierechnung investieren müsst, könnte die heutige Ankündigung der PlayStation Plus-Spiele eher auf euer Interesse stoßen. Zwischen 17 und 18 Uhr werden die Spiele voraussichtlich enthüllt. In der Zwischenzeit könnt ihr weiter auf die PS Plus-Spiele für September 2022 zugreifen.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren