Rise of the Ronin: Produzent von Nioh 2 gibt die spielerische Richtung vor

Rise of the Ronin:

Mit "Rise of the Ronin" kündigten die Entwickler von Team Ninja kürzlich ein neues Action-Rollenspiel an, das sich exklusiv für die PlayStation 5 in Arbeit befindet. Wie bekannt gegeben wurde, ist mit Fumihiko Yasuda der verantwortliche Produzent von "Nioh 2" involviert, der laut eigenen Angaben "die spielerische Richtung vorgeben wird".

"Rise of the Ronin" erscheint 2024.

Zu den Neuankündigungen, die im Rahmen der letzten „State of Play“-Ausgabe vorgestellt wurden, gehörte unter anderem „Rise of the Ronin“.

Hierbei haben wir es mit einem Action-Rollenspiel zu tun, das sich beim japanischen Entwicklerstudio Team Ninja in Arbeit befindet und exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen wird. Wie in einem aktuellen Interview bestätigt wurde, ist mit Fumihiko Yasuda ein alter Bekannter in die Entwicklung von „Rise of the Ronin“ involviert.

Yasuda war als Produzent für „Nioh 2“ verantwortlich und bekleidet diesen Posten auch beim 2023 erscheinenden Action-Rollenspiel „Wo Long: Fallen Dynasty“. Eigenen Angaben zufolge wird Yasuda bei „Rise of the Ronin“ die spielerische Richtung vorgeben und seine Erfahrungen aus früheren Projekten einfließen lassen.

Entwickler versprechen die bestmögliche Erfahrung

Yasuda führte aus: „Ich gebe die Richtung für das Spiel vor. Nach Wo Long wird dies unser nächstes großes Spiel. Das Feedback, das wir dazu gesehen haben, war gut und wir sind damit sehr zufrieden. Wir planen, Wo Long und dann Rise of the Ronin zu veröffentlichen und auf diesem Weg weiterzumachen und diese großartigen Spiele voranzubringen. Das Team von Team Ninja ist wirklich motiviert, dass diese beiden großen Spiele als nächstes herauskommen. Wir wollen weiterhin unser Bestes geben.“

In „Rise of the Ronin“ schlüpfen die Spieler und Spielerinnen in die Rolle eines Ronin. Krieger, die über keinen Meister verfügen und daher ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Die Geschichte des Action-Rollenspiels setzt zum Ende der Edo-Ära im 19. Jahrhundert ein und dreht sich um das Tokugawa-Shogunat, das sich im Krieg mit den Anti-Shogunat-Streitkräften befindet.

Weitere Meldungen zu Rise of the Ronin:

„Rise of the Ronin“ erscheint 2024 exklusiv für die PlayStation 5.

Weitere Meldungen zu Rise of the Ronin.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren