The Callisto Protocol: Es ging nie darum, ein inoffizielles Dead Space 4 zu entwickeln

Auch wenn "The Callisto Protocol" in der Vergangenheit immer wieder als geistiger Nachfolger zur "Dead Space"-Reihe bezeichnet wurde, ging es nicht darum, ein inoffizielles "Dead Space 4" zu veröffentlichen. Dies stellten die Entwickler der Striking Distance Studios klar.

"The Callisto Protocol" erscheint im Dezember 2022.

Mit „The Callisto Protocol“ erscheint im Winter ein Horror-Titel für die Konsolen und den PC, der unter der Aufsicht von Branchen-Veteran Glen Schofield entsteht.

Bekanntermaßen gehörte Schofield zu den führenden Köpfen hinter dem originalen „Dead Space“ aus dem Jahr 2008. Aufgrund der diversen Ähnlichkeiten wurde „The Callisto Protocol“ von der Presse und der Gaming-Community daher immer wieder als geistiger Nachfolger zur „Dead Space“-Reihe beschrieben. Eine Bezeichnung, mit der die Entwickler der Striking Distance Studios laut eigenen Angaben nur bedingt glücklich sind.

Denn auch wenn das Entwicklerstudio großen Respekt vor der „Dead Space“-Marke hat, ging es zu keinem Punkt darum, mit „The Callisto Protocol“ eine Art inoffizielles „Dead Space 4“ zu entwerfen beziehungsweise zu veröffentlichen.

Ähnlichkeiten auf die Erfahrungen von Schofield zurückzuführen

Mark James, der verantwortliche Chief-Technology-Officer der Striking Distance Studios, kommentierte die Ähnlichkeiten mit der „Dead Space“-Reihe wie folgt: „Wir haben großen Respekt vor Dead Space. Meiner Meinung nach ist es, wie Glen Schofield in früheren Interviews bereits gesagt hat: ‚Wenn ich von jemandem stehlen werde, werde ich von mir selbst stehlen‘. Ich denke, das ist eine großartige Art und Weise, über das Ganze nachzudenken, weil er sich all diese Dinge ausgedacht hat.“

James ergänzte: „Wir haben The Callisto Protocol nicht als Dead Space 4 entworfen. Wir haben es als neues IP-Science-Fiction-Horrorspiel entworfen, in dem einige Elemente verwendet werden, die zwar diese Franchise erfolgreich gemacht haben, allerdings auch in anderen Spielen erfolgreich waren. Viele andere Spiele verfügen über das Stampfen. Viele weitere Titel bieten eine diegetische Benutzeroberfläche. Viele andere Spiele haben schwerkraftbasierte Waffen. Dead Space war einfach nur einer der ersten Titel, der sie nutzte.“

„The Callisto Protocol“ wird am 2. Dezember 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Quelle: True Trophies

