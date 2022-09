The Last of Us Serie: 15 Millionen Views auf Twitter und Vergleich mit dem Remake

The Last of Us Serie:

Die "The Last of Us"-Serie startet Anfang 2023.

Ganze 15 Millionen Mal wurde der Trailer zur „The Last of Us“-Serie auf Twitter angeschaut. Das seht ihr neben dem Play-Button, wenn ihr das Video auf dem offiziellen „The Last of Us“-Account abspielt. Schon in der ersten Stunde nach dem Upload wurden 2,5 Millionen Klicks erreicht.

5,7 Mio Klicks auf YouTube

Auch auf YouTube hat der erste Trailer für großes Aufsehen gesorgt. So hat das Video von HBO Max hier bislang 5,7 Millionen Aufrufe erzielt – und das nach knapp zwei Tagen. Durch weitere Uploads auf Kanälen wie wie KinoCheck, ONE Media oder Rotten Tomatoes TV kommen noch ein paar hunderttausend Klicks dazu.

Das Interesse der Fans ist also außergewöhnlich hoch. Vor allem die „The Last of Us“-Spieler sind neugierig, wie detailgetreu die Vorlage umgesetzt wurde. Aus diesem Grund hat der ambitionierte YouTuber Speclizer ein Vergleichsvideo erstellt. Darin werden einige Szenen aus dem Trailer und dem Videospiel nebeneinander gesetzt.

Schaut euch das Video hier an:

Einen genauen Termin hat die Serie noch nicht. Lediglich von einem Start Anfang nächsten Jahres ist die Rede. Immerhin wissen wir, dass die Ausstrahlung in Deutschland über Sky und WOW erfolgt.

