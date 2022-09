God of War Ragnarök: Termine für den Pre-Load und das Review-Embargo

God of War Ragnarök:

Der nächste PlayStation-Blockbuster "God of War Ragnarök" wird im November in den Handel kommen. Nun sind die Termine für den Pre-Load und das Review-Embargo aufgetaucht.

Noch knapp eineinhalb Monate bis Sony Interactive Entertainment und Santa Monica Studios das nächste Actionspiel „God of War Ragnarök“ für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 veröffentlichen. Ab dem 9. November 2022 werden die Spieler ein weiteres Mal mit Kratos und Atreus in die Welten der nordischen Mythologie eintauchen können.

Rechtzeitiges Herunterladen ist möglich

Nun ist bekannt, wann Käufer der digitalen Version den Preload starten können. Laut dem PlayStation Store wird man „God of War Ragnarök“ bereits am 2. November 2022 herunterladen können. Somit hat man eine Woche Zeit, um sich auf das monumentale Abenteuer vorzubereiten.

Darüber hinaus wird vermutet, dass ebenfalls am 2. November 2022 das Review-Embargo fällt, sodass man vorzeitig erfahren kann, ob „God of War Ragnarök“ den hohen Erwartungen gerecht werden kann. Wir werden euch selbstverständlich auf dem Laufenden halten, sobald die internationalen Wertungen bekannt sind.

Weitere Meldungen zu God of War Ragnarök:

In „God of War Ragnarök“ sind drei Jahre seit den Geschehnissen des Vorgängers vergangen. Der Fimbulwinter hat Einzug gehalten und bereits drei Sommer mit Schnee bedeckt. Doch als er sich dem Ende zuneigt, signalisiert er den Beginn des vorhergesagten Weltuntergangs. Dementsprechend werden sich Kratos und Atreus in ein Chaos stürzen, das sie auch mit den Asen auf Kollisionskurs bringen wird.

Quelle: TwistedVoxel

Weitere Meldungen zu God of War: Ragnarok.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren