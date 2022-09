PlayStation Plus: Abonnenten erhalten Gratis-Paket für Fall Guys

PlayStation Plus:

Spieler von "Fall Guys", die gleichzeitig PlayStation Plus abonniert haben, können sich aus dem PlayStation-Store ein Gratis-Paket abholen.

Nach der Umstellung auf das Free-to-Play-Modell konnte „Fall Guys“ zahlreiche neue Spieler anziehen. Und ohne weitere Kosten wandert auch ein neues Paket in den Besitz der Spieler, sofern diese eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft ihr Eigen nennen.

Exklusiv und gratis verteilt wird im PlayStation Store das „Satellitenreparatur-Paket“, das sich aus drei Bestandteilen zusammensetzt. Mit dabei sind zwei Kostüme, ein Jubel und 2.300 Kudos.

Das Satellitenreparatur-Paket beinhaltet:

Raumschrauber (ganzes Kostüm)

Orbitingenieur (ganzes Kostüm)

Abflug (Jubel)

2.300 Kudos

Gratis heruntergeladen werden kann das Paket direkt aus dem PlayStation Store. Einen Zugriff darauf erhalten PS Plus-Mitglieder ab der Essential-Stufe.

Bei den Kudos handelt es sich um eine der Ingame-Währungen von „Fall Guys“, die im Gegensatz zu den Show Bucks, die, im Spiel verdient werden muss.

„Fall Guys“ kam 2020 auf den Markt, damals noch als kostenpflichtiger Titel – abgesehen von der Gratis-Version, die PS Plus-Spieler zum Launch erhielten. Später wurde bekannt, dass der Titel einen PS Plus-Rekord aufstellen konnte.

PS Plus-Spiele für Oktober bekannt

PS Plus hat neben den regelmäßig bereitgestellten Gratis-Paketen noch mehr zu bieten. Dazu gehören nicht zuletzt die monatlichen Spiele der Instant Games Collection.

Was Essential-Abonnenten im Oktober erwarten können, ist seit Mittwoch bekannt. Freigeschaltet werden in der kommenden Woche drei Spiele, die in dieser Meldung aufgelistet sind. Hinzukommen später die Neuzugänge für die Stufen Extra und Premium.

PlayStation Plus startete in diesem Jahr in das dreistufige Programm mit den Optionen Essential, Extra und Premium, die zwischen 60 und 120 Euro pro Jahr kosten und unterschiedliche Features und Bibliotheken abdecken.

Im kommenden Monat folgt das neue Belohnungssystem PlayStation Stars, das in der verlinkten Meldung thematisiert wird.

