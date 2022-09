Stadia: Google zieht den Stecker – Streamingdienst wird eingestellt

Google wird Stadia am 18. Januar 2023 trotz vorherigem Dementi abschalten, wie das Unternehmen heut bekanntgab. Für viele Kunden ist es allerdings ein Ende ohne Schrecken: Alle Hardware-Käufe, die über den Google Store getätigt wurden, sowie alle Spiele und Zusatzinhalte, die über Stadia gekauft wurden, werden bis Mitte Januar 2023 zurückerstattet.

Technologie wird für andere Bereiche genutzt

„Der Ansatz von Stadia, Spiele für Endverbraucher zu streamen, basiert zwar auf einer starken technologischen Grundlage, hat aber bei den Nutzern nicht den Zuspruch gefunden, den wir erwartet hatten, so dass wir die schwierige Entscheidung getroffen haben, unseren Stadia-Streaming-Service einzustellen“, so Phil Harrison, Vice President und General Manager von Stadia.

Laut Harrison habe sich die zugrundeliegende Technologieplattform, auf der Stadia aufbaut, „im großen Maßstab bewährt und geht über das Spielen hinaus“. Die Technologien sollen in anderen Bereichen von Google, darunter YouTube und Google Play, zum Einsatz kommen sowie die Augmented Reality-Bemühungen stärken.

Ebenfalls sollen die Technologien den Industriepartnern zur Verfügung gestellt werden, was der Meinung von Google nach der Zukunft des Gamings entspricht. „Wir bleiben dem Gaming verpflichtet und werden weiterhin in neue Tools, Technologien und Plattformen investieren, die den Erfolg von Entwicklern, Industriepartnern, Cloud-Kunden und Kreativen fördern“, so Harrison weiter.

Google bedankt sich bei den engagierten Stadia-Spielern, die von Anfang an dabei waren. Sie haben bis zum 18. Januar 2023 Zugriff auf ihre Spielebibliothek und können ihre letzten Spielsitzungen absolvieren.

„Wir gehen davon aus, dass der Großteil der Rückerstattungen bis Mitte Januar 2023 abgeschlossen sein wird“, so Google. Weitere Einzelheiten zu diesem Prozess sind im Help Center zusammengefasst.

Google Stadia ging Ende 2019 mit recht saftigen Spielepreisen an den Start. Schon kurz nach dem Launch war von einem „monumentalen Flop“ die Rede. Auch die anderen Streamingdienste konnten bisher keinen großen Durchbruch erzielen.

