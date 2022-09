The Chant: Neuer Trailer feiert die Gamescom-Previews

Prime Matter macht mit einem neuen Video auf das kommende „The Chant“ aufmerksam. Darin widmet sich der Publisher noch einmal der Präsentation auf der Gamescom und zeigt ausgesuchte Zitate aus darauf aufbauenden Vorschauberichten. Garniert wurde das Ganze mit einigen Gameplay-Szenen, die unterhalb dieser Zeilen angeschaut werden können.

„Es war inspirierend, die Eindrücke der Leute zu hören, nachdem sie The Chant gespielt hatten. Zu sehen, wie Fans des Genres auf Inspirationen von klassischen Survival-Horror-Spielen bis hin zu Gruselromanen und darüber hinaus verweisen, erinnert uns daran, warum wir dieses Spiel überhaupt entwickelt haben“, so der zuständige Creative Director Mike Skupa.

Auch PLAY3.DE nahm sich „The Chant“ auf der Gamescom an. Dabei kam Franzi zu dem Schluss, dass es dem Titel überall an mehr Tiefe und Finesse fehlt, aber er durchaus ein größeres Publikum ansprechen kann. „Wenn es The Chant schafft, trotz eher einfach gehaltener Gameplay-Mechaniken mit seiner Kultistenstory zu überzeugen, sehen wir auf jeden Fall einen Platz für das Game auf der Must play-Liste aller Horrorfans“, heißt es im Fazit unter anderem.

„The Chant“ führt die Spieler auf eine scheinbar idyllische Insel. Doch seit den 1970er Jahren führt eine Sekte auf diesem Schauplatz dunkle Rituale durch, bei denen die kollektive Energie der Prismen genutzt wird, um ein spirituelles Portal zur Düsternis zu öffnen. Oberstes Ziel der Sekte ist es, die spirituelle Erleuchtung zu erlangen und auf eine angeblich tiefe und befreiende Reise geführt zu werden.

Das von Brass Token entwickelte und von Prime Matter vermarktete Spiel wird am 3. November 2022 für Xbox Series X/S, PS5 und PC erscheinen. Nachfolgend kann der heutige Trailer gestartet werden:

