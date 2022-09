Need for Speed Unbound: Playtests finden im Oktober statt – Gerücht

Need for Speed Unbound:

In dieser Woche erreichte uns bereits das Gerücht, dass die offizielle Enthüllung von "Need for Speed: Unbound" unmittelbar bevorsteht. Ergänzend dazu berichtet der bekannte Industrie-Insider Tom Henderson, dass im nächsten Monat Playtests starten werden, zu denen bereits entsprechende Einladungen verschickt wurden.