Steelrising: Heutiges Update liefert „New Game Plus“-Modus, exklusive Waffen und mehr

Nach der offiziellen Ankündigung vor wenigen Tagen wurde das nächste große Update zu Spiders‘ Action-Rollenspiel „Steelrising“ heute für alle Plattformen veröffentlicht.

Zu den interessantesten Features, die im Zuge des Updates geboten werden, gehört die Möglichkeit, die Kampagne im „New Game Plus“-Modus ein weiteres Mal in Angriff zu nehmen. Der „New Game Plus“-Modus wird freigeschaltet, nachdem ihr den finalen Endboss zum ersten Mal besiegt habt. Anschließend steht der neue Modus im Hauptmenü von „Steelrising“ zur Verfügung.

Neben knackigeren Gegnern und einem allgemein höheren Schwierigkeitsgrad bietet euch der „New Game Plus“-Modus des Rollenspiels neue tödliche Waffen und ein exklusives Outfit für die Heldin Aegis.

Trophäen ab sofort auch im Assist-Modus freischaltbar

Wie die verantwortlichen Entwickler von Spiders ausführten, bringt das heutige Update eine kleine Änderung am Assist-Modus von „Steelrising“ mit sich. Der Assist-Modus richtet sich an unerfahrene Spieler beziehungsweise Spielerinnen und nimmt diese mit verschiedenen Hilfsmechaniken ein wenig an die Hand. Bisher war es so, dass in „Steelrising“ keine Trophäen oder Achievements freigeschaltet werden konnten, wenn der Assist-Modus aktiv war.

Auf Basis des Community-Feedbacks besserten die Entwickler hier nach und sorgten mit dem heutigen Update dafür, dass Trophäen und Achievements auch im Assist-Modus freigespielt werden können. Abgerundet wird das neue Update von kleineren Anpassungen an den Waffen beziehungsweise ihren Schadenswerten, optimierten Animationen für die Protagonistin Aegis, Verbesserungen im Bereich der Ausleuchtung der Areale und kleineren Bugfixes.

„Steelrising“ ist für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S erhältlich und versetzt euch in eine alternative Version der Französischen Revolution. Ludwig XIV. klammert sich an die Macht und schreckt dabei auch vor dem Einsatz einer gefährlichen Roboterarmee nicht zurück.

In der Rolle der mechanischen Kriegerin Aegis ist es in „Steelrising“ an euch, dem Treiben des Despoten Einhalt zu gebieten.

