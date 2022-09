WRC Generations: Rennspiel verschoben und Trailer zum Peugeot 206 WRC

"WRC Generations" wird etwas später als zuvor geplant auf den Markt gebracht. Somit bleibt mehr Zeit, um den Titel vorzubestellen und den Peugeot 206 WRC in den eigenen Besitz zu bringen. Er wird in einem neuen Trailer vorgestellt.

Nacon und das zuständige Entwicklungsstudio KT Racing haben die Veröffentlichung von „WRC Generations“ verschoben. Deutlich länger müssen kaufwillige Spieler allerdings nicht warten. Der Launch des Rennspiels ist nun für den 3. November 2022 geplant, nachdem zuvor von einem Release am 13. Oktober 2022 ausgegangen wurde.

Dank der Verschiebung sollen Verbesserungen vorgenommen werden, während auch ein weiterer Modus in das Rennspiel finden wird: „Das neue Veröffentlichungsdatum stellt die Qualität sicher und enthält den neuen Ligamodus, der Crossplay ermöglicht“, so Nacon in der heutigen Pressemeldung.

Vorbestellerbonus vorgestellt

„WRC Generations“ kann bereits vorbestellt werden. Und Spieler, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, werden mit einem Bonus belohnt. Dieser enthält den Peugeot 206 WRC von Marcus Grönholm aus dem Jahr 2002, der via DLC in das Spiel finden wird. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr einen passenden Trailer.

Noch mehr Inhalte bekommen Käufer der Fully Loaded Edition von „WRC Generations“. Dazu gehören:

WRC Generations PS4 & PS5

48 Stunden frühes Zugang

Peugeot 206 WRC 2002 DLC

Citroën C4 WRC 2010 DLC

Career Starter Pack

Porsche 911 GT3 RS RGT Extra Liveries

36 Stickern für den Lackierungs-Editor

3 Monate WRC+

Während die Standardversion von „WRC Generations“ mit 39,99 Euro zu Buche schlägt, sind es bei der Fully Loaded Edition 49,99 Euro.

„WRC Generations feiert die Ankunft einer neuen Generation von Hybridautos und das neue Fahrerlebnis, das sie bieten. Der neue Ligamodus bietet Fans die Möglichkeit, sich mit anderen auf einem ähnlichen Niveau zu messen. WRC Generations ist der fortschrittlichste Teil der Serie und bietet eine große Auswahl an Autos, Rallyes und Sonderprüfungen“, so die Macher zum kommenden Spiel.

„WRC Generations“ ist bei teilnehmenden Händlern vorbestellbar und erscheint am 3. November 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC und später für die Nintendo Switch.

