Legacy of Kain: Umfrage umreißt mögliche Rückkehr

"Legacy of Kain" könnte in absehbarer Zeit zurückkehren, wie eine Umfrage andeutet. Darin werden unter anderem Fragen zur gewünschten Richtung einer Wiederbelebung gestellt.

Crystal Dynamics gab Anfang September bekannt, dass das Studio offiziell die Kontrolle über wichtige Franchises wie „Tomb Raider“ und „Legacy of Kain“ übernommen hat. Zuvor lagen die Rechte bei Square Enix. Doch mit dem Verkauf des Studios an die Embracer Group trennte sich der japanische Publisher ebenfalls von den Traditions-Franchises.

Dass an einem neuen „Tomb Raider“ gearbeitet wird, ist längst kein Geheimnis mehr. Offen ist allerdings die Zukunft von „Legacy of Kain“. Doch hätte Crystal Dynamics den Namen bei der Übernahme der Vermögenswerte explizit erwähnt, wenn es eine Marke wäre, die zügig wieder ungenutzt in den Schubladen verschwinden soll?

Umfrage zu Legacy of Kain

Tatsächlich scheint das Studio mit „Legacy of Kain“ etwas anfangen zu wollen. Darauf deutet eine im Internet veröffentlichte Umfrage hin. Nach der Auswahl der Altersgruppe müssen Teilnehmer ihr Geschlecht angeben und die Plattform wählen, auf der sie in der Regel spielen. Danach wollen die Verfasser wissen, ob die Teilnehmer in der Vergangenheit selbst ein „Legacy of Kain“-Spiel gespielt oder zumindest über Youtube, Twitch und Co dabei zugeschaut haben.

Abhängig von der Auswahl werden die Teilnehmer durch weitere Fragen gelotst. Spieler, die bereits selbst mit „Legacy of Kain“ in Berührung kamen, werden befragt, ob sie ein Fan sind und mit welchen Teilen sie sich in ihrer Gamer-Karriere beschäftigt haben. Zur Auswahl stehen unter anderem „Legacy of Kain: Defiance“ aus dem Jahr 2003 und „Legacy of Kain: Soul Reaver“ aus dem Jahr 1999.

Im weiteren Verlauf der Umfrage sollen auf Basis der persönlichen Wahrnehmung unter anderem der Schauplatz von „Legacy of Kain“ und die Hauptmerkmale eingeordnet werden, wobei etliche Antwortmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Auch die beliebtesten Charaktere kommen zur Sprache. Alle weiteren Fragen werden bei der Teilnahme an der Umfrage zu „Legacy of Kain“ sichtbar.

Da sich die Umfrage mit dem Titel „Legacy of Kain Franchise Survey“ auch auf die Zukunft der Franchise bezieht und hinterfragt, wie diese zurückkehren sollte, scheinen sich die Entwickler ernsthaft mit einem neuen Spiel auseinanderzusetzen. Denkbar wäre ein Remake/Remaster eines bereits veröffentlichten Titels. Auch ein Reboot der Serie und eine direkte Fortsetzung werden vorgeschlagen.

Related Posts

Was haltet ihr von einer Rückkehr von „Legacy of Kain“? Wollt ihr eine Fortsetzung, ein Reboot oder ein Remake bzw. Remaster eines älteren Spiels sehen?

Weitere Meldungen zu Legacy of Kain.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren