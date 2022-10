A Plague Tale Requiem: Neuer Trailer stellt Lucas und Sophia vor

„A Plague Tale: Requiem“ kommt in zwei Wochen für Konsolen und PC auf den Markt. Zuvor können Kaufinteressenten noch einmal einen Blick auf einen Trailer werfen, der Lucas und Sophia vorstellt und dabei ein paar kurze Einblicke in das Gameplay gewährt. Eingebettet ist der Clip unterhalb dieser Zeilen.

Collector’s Edition mit mehr Inhalten

Die Entwickler gaben schon im Vorfeld bekannt, dass die Protagonisten Amica und Hugo im Spielverlauf auf alte und neue Freunde zählen können, die ihnen auf ihrer Reise helfen. Ihre Fähigkeiten werden wertvoll sein, während das Duo mit den allgegenwärtigen Gefahren konfrontiert wird.

Der Kauf von „A Plague Tale: Requiem“ schlägt auf der PS5 mit rund 60 Euro zu Buche. Spieler, die etwas tiefer in die Tasche greifen und die Collector’s Edition in ihren Besitz bringen, erhalten in paar zusätzliche Inhalte.

Neben dem Spiel umfasst die Sammelfassung unter anderem eine 21 Zentimeter große Figur von Amica und Hugo aus Kunstharz. Hinzukommen eine Federbrosche, eine Soundtrack-LP und drei Lithographien. Vorbestellt werden kann die Collector’s Edition zum Preis von rund 190 Euro.

Während ebenfalls bekannt ist, dass „A Plague Tale: Requiem“ eine Spielzeit von etwa 15 bis 18 Stunden bieten wird, liefert die PLAY3.DE-Vorschau vor der Veröffentlichung der finalen Testberichte einen Einblick in das Abenteuer, in dem sich das Geschwisterpaar erneut den lebenswidrigen Umständen widersetzen muss.

„A Plague Tale: Requiem“ ist für die Veröffentlichung am 18. Oktober 2022 auf PS5, PC und Xbox Series X/S vorgesehen. Nachfolgend zeigen sich Lucas und Sophia in Aktion:

