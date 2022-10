Need for Speed Unbound: Offizielle Kanäle deuten baldige Enthüllung an

Need for Speed Unbound:

Nach den Gerüchten der vergangenen Tage wurde nun auch über die offiziellen Kanäle angedeutet, dass die offizielle Enthüllung des neuen "Need for Speeds" unmittelbar bevorstehen könnte. Ein konkreter Termin lässt aber weiter auf sich warten.

Das neue "Need for Speed" erscheint unbestätigten Berichten zufolge noch 2022.

In den vergangenen Tagen lieferte uns der meist gut vernetzte Industrie-Insider Tom Henderson diverse unbestätigte Details zum neuen „Need for Speed“, das sich unter dem Projektnamen „Unbound“ in Entwicklung befinden soll.

Unter anderem war die Rede davon, dass bereits Einladungen zu täglichen Playtests an ausgewählte Nutzer verschickt wurden. Nachdem sich die Verantwortlichen bisher vornehm zurückhielten und sich zu den Angaben von Henderson nicht äußern wollten, werden die Gerüchte um die baldige Enthüllung des neuen „Need for Speed“ mittlerweile auch über die offiziellen Twitter-Kanäle befeuert.

Sowohl auf dem offiziellen „Need for Speed“-Kanal als auch über den Twitter-Kanal von Codemasters wurden in den letzten Stunden entsprechende Tweets abgesetzt, die andeuten, dass das Rennspiel bald vorgestellt werden könnte.

Gehen die alten Konsolen leer aus?

Sollten sich die Angaben von Tom Henderson bewahrheiten, dann werden die Playtests zum neuen „Need for Speed“ zwischen dem 13. und dem 18. Oktober 2022 stattfinden. Weiter wollte der Insider in Erfahrung gebracht haben, dass sich die Entwickler von Criterion Games bewusst dazu entschieden, auf die alten Konsolen in Form der PlayStation 4 beziehungsweise der Xbox One zu verzichten und sich stattdessen auf den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S zu konzentrieren.

Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht. Selbiges gilt für die Gerüchte zur offiziellen Enthüllung des neuen „Need for Speed“, die in Form eines rund eineinhalb Minuten langen Trailers über die Bühne gehen soll. Laut Henderson wurde der Enthüllungs-Trailer vom US-Rapper A$AP Rocky musikalisch untermalt und wird uns verschiedene der Anime-Elemente präsentieren, von denen in der Vergangenheit immer wieder berichtet wurde – darunter den Flammen aus dem Auspuff oder Rauch, der bei Drifts aufgewirbelt wird.

Laut Henderson wird „Need for Speed: Unbound“ am 2. Dezember 2022 veröffentlicht. Ob der Insider mit seinen Angaben richtig liegt, erfahren wir möglicherweise in den kommenden Tagen.

👀 — Need for Speed (@NeedforSpeed) October 3, 2022

Announce Need for Sp…. oh. — Codemasters (@Codemasters) October 3, 2022

