The Medium: Die nächste Videospieladaption – Horrorspiel wird zur TV-Serie

Wegen des Erfolgs von Videospieladaptionen wie "Cyberpunk: Edgerunners" bringt das Bloober Team "The Medium" ins Fernsehen.

Auch das Horrorspiel „The Medium“ bekommt eine TV-Serie. Das verkündete Bloober Team heute über die eigene Webseite.

Dafür hat der Videospielentwickler eine Kooperation mit dem polnischen Animationsstudio Platige Image abgeschlossen. Die Leitung übernimmt damit der Animator Tomasz Bagiński, der bereits für die „The Witcher“-Serie verantwortlich war. Während der Produktion wird er eng mit Piotr Babieno zusammenarbeiten, dem Geschäftsführer von Bloober Team.

Zur Ankündigung der TV-Umsetzung hatte der Babieno Folgendes mitzuteilen: „Sowohl die Filmindustrie als auch die Videospielbranche liegen mir am Herzen und ich bin sehr glücklich, dass sich endlich die Gelegenheit bietet, beides zu verbinden. Meine Freude ist sogar noch größer, weil zwei polnische Unternehmen an der Produktion beteiligt sind und eine Serie auf der Grundlage unseres Spiels entstehen wird.“

Etwas „Erstaunliches“ und „Besonderes“

Bagińskis Beteiligung am Projekt zeigt laut dem CEO, dass sie etwas „wirklich Erstaunliches“ kreieren wollen. Jedes Mitglied im Team hatte bisher das Gefühl, an „etwas Besonderem“ zu arbeiten. Diese Begeisterung soll sich letzten Endes in der Qualität widerspiegeln.

Weil die jüngsten Videospieladaptionen „Cyberpunk: Edgerunners“ und „Arcane“ gut angekommen sind, sprach er von der „perfekten Zeit für solche Produktionen“.

„The Medium“ dreht sich um Marianne, die eine Verbindung zwischen der physischen und der geistigen Welt herstellen kann. Dadurch bekommt der Spieler ein einzigartiges Gameplay geboten, das in zwei verschiedenen Welten gleichzeitig stattfindet. Wie genau dieser Ansatz in der Serie umgesetzt wird, erfahren wir zu einem noch unbekannten Zeitpunkt.

Nachdem das Horrorspiel zuerst für Xbox und PC erschien, erfolgte im September 2021 der Launch für PS5.

Sony Interactive Entertainment ist ebenfalls auf den Geschmack von Verfilmungen und Serien-Umsetzungen gekommen. Anfang nächsten Jahres startet die „The Last of Us“-Serie, zu der kürzlich der erste Trailer erschienen ist.

Der PlayStation-Hersteller plant aber noch viel mehr: Sowohl zu „God of War“ als auch zu „Horizon“ sind TV-Serien geplant, während „Gran Turismo“ einen Film erhält. Zum letzgenannten Projekt ist mittlerweile bekannt, welche Schauspieler die Hauptrollen übernehmen. Des Weiteren kommt eine Serie zu „Twisted Metal“, deren erste Staffel schon abgeschlossen wurde. Und auch „Ghost of Tsushima“ sowie „Days Gone“ werden verfilmt, wie wir mittlerweile wissen.

