A Plague Tale Requiem: Downloadgröße und Preload auf PS5 bekannt

In diesem Monat erscheint „A Plague Tale: Requiem“, der Nachfolger zu „A Plague Tale: Innocence“. Nun wurde die Downloadgröße sowie das Datum für den Preload auf der PlayStation 5 bekannt.

Nun müssen die Fans nicht mehr lange warten um herauszufinden, wie es mit den Geschwistern Amicia und Hugo in „A Plague Tale: Requiem“ weitergeht. Die Entwickler von Asobo Studio bringen den Nachfolger des 2019 veröffentlichten „A Plague Tale: Innocence“ bereits in knapp zwei Wochen auf den Markt.

Laut dem zuverlässigen Twitter-Account PlayStationGameSize ist nun auch die Größe des Downloads von „A Plague Tale: Requiem“ bekannt. Dazu sollen Spieler bereits am 16. Oktober mit dem Preload des Titels beginnen können.

So groß ist der Download auf der PlayStation 5

Laut dem Twitter-Account PlayStationGameSize soll der Download von „A Plague Tale: Requiem“ auf der PlayStation 5 gut 46,129 Gigabyte groß sein. Allerdings sind dabei mögliche Update noch nicht eingerechnet. Das Spiel wird nicht auf der PlayStation 4 erscheinen, da sich die Entwickler von den „Beschränkungen der alten Generation befreien mussten, um die Vorteile der neuen Generation voll auszuschöpfen.“

„A Plague Tale: Requiem“ wird am 18. Oktober 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC veröffentlicht und führt die Geschichte des ersten Teils weiter. In dem neuen Spiel verschlägt es die Geschwister Hugo und Amicia auf eine mysteriöse Insel. Dort hoffen sie, auf eine Heilung für Hugos Fluch zu stoßen. Auf ihrer Reise werden sie nicht nur von alten Bekannten unterstützt, sondern treffen auch auf neue Charaktere. Zuletzt hatten die Entwickler einen neuen Trailer zu den Charakteren Lucas und Sophia veröffentlicht.

Darüber hinaus wurde verraten, dass sich die Spieler in „A Plague Tale: Requiem“ den Bildschirm mit bis zu 300.000 Ratten teilen müssen. Im Vorgänger waren es nur bis zu 5.000 Nager. Die kleinen Tiere würden sich nun auch intelligenter verhalten. So würden sie sich bewusster in ihrer Umgebung bewegen und würden wissen, wie sie dem Licht besser ausweichen können.

