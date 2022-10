Call of Duty Advanced Warfare: Fortsetzung in Entwicklung?

Call of Duty Advanced Warfare:

Nach dem Misserfolg von "Call of Duty: Vanguard" kehrt Sledgehammer Games angeblich zum Zukunftssetting zurück. Laut RalphsValve ist nämlich die Entwicklung von "Advanced Warfare 2" am Laufen.

"Call of Duty: Advanced Warfare" könnte nach vielen Jahren fortgesetzt werden.

Vom zweiten Weltkrieg direkt in die Zukunft: In einem heute veröffentlichten Blogartikel schreibt RalphsValve über die Entwicklung des nächsten Projekts von Sledgehammer Games. Der Branchen-Insider hat erfahren, dass sich das Studio für einen Nachfolger zu „Call of Duty: Advanced Warfare“ entschieden hat. Zum Einsatz kommen soll die vereinheitlichte IW 9.0 Engine.

Doch kein „Vanguard“-Nachfolger

Damit würde das US-amerikanische Studio von Activision Blizzard dem WW2-Setting den Rücken zukehren. Eigentlich war ein Nachfolger zu „Call of Duty: Vanguard“ geplant, doch weil die internen Erwartungen nicht erfüllt wurden, hat sich dieses Vorhaben wohl erledigt. Die Gründe dafür waren laut dem Publisher der Zweite Weltkrieg als Schauplatz und die fehlenden Innovationen.

Der Release soll im Jahr 2025 erfolgen – ein Jahr nach der Veröffentlichung von Treyarchs neuem Shooter. Dass der nächste Sledgehammer-Ableger in diesem Jahr herauskommen soll, behauptete mit Tom Henderson schon ein weiterer etablierter Branchen-Insider.

Tatsächlich hatten die Verantwortlichen von Sledgehammer Games schon vor Jahren Interesse daran, „Advanced Warfare 2“ zu entwickeln. Activision wollte das Franchise jedoch wieder zu den Wurzeln zurückbringen, weshalb das Studio „Call of Duty WW2“ erschuf.

Weitere Meldungen zu „Call of Duty“:

„Call of Duty: Advanced Warfare“ erschien im Jahr 2014 für PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 und PC. Es war der erste Ableger von Sledgehammer Games, nachdem das Studio zuvor bei der Entwicklung von „Modern Warfare 3“ aushalf.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Advanced Warfare 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren