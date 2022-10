Cyberpunk 2077: Unreal Engine 5 beim Nachfolger – Kernteam geht nach Boston

Wie der nächste "The Witcher"-Teil soll auch der Nachfolger zu "Cyberpunk 2077" die Unreal Engine 5 nutzen. Zudem wird das Kernteam des postapokalyptischen Action-Rollenspiels nach Boston ziehen, um dort ein neues Studio aufzubauen.

„Mit ziemlicher Sicherheit“ wird der Nachfolger zu „Cyberpunk 2077“ auf Grundlage der Unreal Engine 5 entwickelt. Darüber berichtet der VGC-Redakteur Andy Robinson. Durch die Zusammenarbeit mit Epic Games erhofft sich CD Projekt RED eine reibungslosere Veröffentlichung als beim ersten Teil.

Wie ihr euch sicherlich noch erinnert, kam das gehypte Action-Rollenspiel in einem desaströsen Zustand auf den Markt. Um so etwas zukünftig zu vermeiden, möchte CD Projekt RED nicht mehr auf die hauseigene RED-Engine setzen. Stattdessen soll die Unreal Engine 5 genutzt werden, um sich voll und ganz auf die Entwicklung konzentrieren zu können. Kommt es hier einmal zu Problemen, kann sich das Entwicklerteam jederzeit an die Mitarbeiter von Epic Games wenden.

Auch das nächste „The Witcher“ wird mittels der Unreal Engine 5 entwickelt. Laut dem Chief Technical Officer von CD Projekt RED lassen sich damit die Herausforderungen eines Open-World-Titels besser bewältigen. Hilfreich seien vor allem die Updates sowie die Möglichkeit, schneller neue Ideen testen zu können.

Fundament für das nordamerikanische Team

Aktuell sind die meisten Entwickler noch mit „Phantom Liberty“ beschäftigt. Sobald der DLC im Laufe des nächsten Jahres erschienen ist, wird das Kernteam nach Boston ziehen. Das teilte Quest Director Paweł Sasko heute über Twitter mit. Dort wird ein neues Studio eröffnet, das als „Fundament für das nordamerikanische Team“ dienen soll.

Für den zweiten Teil verspricht der leitende Entwickler: „In Zusammenarbeit mit der Vancouver-Crew und den Entwicklern aus Warschau werden wir Ihnen ein tolles nächstes Spiel liefern!“

Abgesehen von einem neuen „Cyberpunk“-Ableger plant CD Projekt RED eine neue „The Witcher“-Trilogie. Zudem sind zwei weitere Spiele geplant, die im Universum der Fantasy-Reihe ausgetragen werden. Jedoch entstehen diese beiden Projekte bei Third-Party-Studios.

